Doña María Antonia, a los del Caldero de Cáceres le han dado un óscar

Sabido es que quien tiene las llaves tiene el poder: El señor Bravo tenía el poder. Y la Confianza. Ordenanza de Magisterio, junto a Práxedes, él supo de todas nuestras andanzas, porque abría y cerraba las puertas del Centro cuando íbamos o volvíamos de nuestras cada vez más numerosas salidas. A cualquier hora.

Florencio Bañeza, en la cadena COPE, nos grabó una cinta para enviar y solicitarla participación en una muestra de músicas populares que se celebraba en Tarifa. Florencio siempre nos quiso y nos informó, otro poder, de todo aquello en lo que podíamos estar o que él organizaba. Cuando aquella cinta llegó a destino sorprendió: por una parte sonaba fatal, por la otra éramos gente rara. Y, claro, por curiosidad, nos llamaron. Íbamos, en un autobús de línea, con un bombo y un batallón, pues como ya llevo señalado, el voluntariado era numeroso y fiel. A veces, como queda reflejada en alguna fotografía, aparece alguna persona que sí, toca las castañuelas, pero todos sabemos que cantar no debe ni puede, que al igual que nuestra presidenta, María Antonia, tiene un oído frente al otro. En Tarifa, siguiendo costumbre, rondamos por el pueblo, y, en el escenario nos separamos de los micrófonos. Nuestras cosas.

Plaza de toros de Cáceres, 1977. / Cedida a El Periódico

Obviamente nos llamaron todos los años porque la sorpresa estaba asegurada; también por la curiosidad de ver la evolución del grupo. Y tanto: Estaba el curina estaba el curina malito en la cama y a la media noche llamó a la criada…, recogida en Pescueza, fue censurada. ¡Oh! Pues no hay festival. Nosotros nos vamos. Solidaridad entre grupos. Se evaluó la poesía del tema: se haniu pal barbechu el cura y la Juana; nochi de veranu la luna está alta; cantaban los grillus también las chicharras; lo que allí pasú esta boca calla… Y salimos. Éxito total. Este tema nunca se grabó. Está grabado en las memorias de los vivos y los muertos que siguieron con atención nuestros cantos. De aquel Festival de Tarifa, tenemos todas las distinciones y finalizamos yendo como grupo invitado. De ahí viene el óscar, porque a veces se incluían estatuillas.

Escuela de Magisterio

Eran años aquellos, en los que los profesores participaban en el desarrollo integral de los alumnos tal y como decía la teoría educativa, sin cobrarlo, solamente por desarrollar su creatividad, intercambiando saberes y frescura en alianzas fructíferas. Era nuestro caso. Era el caso de la Escuela de Magisterio. Si Juan Camisón tenía ciclos de cine y de fotografía con Maruxa, también nos diseñó las carátulas de los discos participando en las sesudas reuniones para buscar títulos y escenas significativas con los contenidos. Preciosas portadas. De colección ahora.

Zaragata. Cantos de trabajo. / Cedida a El Periódico

Igualmente, Teresa Berrocal nos presentó en La Roche-sur-Yony en Aubervilliers ante aquellos públicos emocionados. En la sala lagrimillas; en la escena mucho mimo. También llevamos “corte”, ellos ya saben. Si don Jesús Regodón no hubiera tenido ese sentido del deber en la dirección del Colegio Menor, ahora Residencia Universitaria Muñoz Torrero, nos hubiera acompañado con Micaela donde fuera. Desde esa Residencia, con Chema, José María Vicente, del Piornal, que nos llevó un 20 de enero al Jarramplas para que aprendiéramos algo en su momento, se nos acompañó de corazón. En el Piornal nos dieron el visto bueno posteriormente.

Los carranchonis. Hombres. / Cedida a El Periódico

De viajes, muchos. Cada componente del grupo guardará recuerdos y experiencias varias. De Fitur; de San Sebastián de los Reyes; de EuskalHerría; de Almansa… De la mejor grabación que nos realizaron en Colonia, en la emisora WDR, donde tuvieron que ponernos señales en el suelo del estudio para que no nos moviéramos, y, donde nosotros, por llegar a buen puerto, les entramos unas copitas de anís al espacio aislado desde el que ellos trabajaban y luchaban con nuestra desorganización.

Los Carranchonis. Mujeres / Cedida a El Periódico

Nos entendieron porque los hicimos “público”. Como vengo repitiendo, sin “ los otros” no somos nadie; sin pueblo donde emocionar;sin silencios que romper; sin ventanas iluminando la noche; sin calle oscura llena de temor y miedo quiero entrar y no me dejan, quiero salir y no puedo…Y ya vuelvo a casa. A la ronda por el pueblo. Con una referencia de lujo de Pureza Canelo: '¿Quién me rondará esta noche si vivo como siempre he vivido en este pueblo de ventanas y puertas que se abren al perro, a los haces cortados y al rostro interior que lleva el hombre? Nadie, yo soy menos, mucho menos que lo acontecido en la calle cuando desde mi balcón admiro las posibilidades hondas de las sombras como si el reloj de la torre fuera el espacio mejor movido de lo humano. Nadie ronda mi casa…(….)'

Con admiración y respeto a El Caldero que desde el año 1975 alborotaron para siempre los pájaros, las campanas y a esta misma palabra de peor música.

Rafaela Díaz Villalobos es componente de El Caldero, grupo de música popular y tradicional de la provincia de Cáceres