"En estas fechas, los relojes destacan entre los regalos más elegidos para hombres y mujeres", afirma José Félix Nevado, de Nevacam

Nevacam Joyería Nevado lleva más de 40 años abierta al público en la ciudad. Sus inicios estuvieron en la calle Pintores, una vía que hoy vive un proceso de revalorización. Con el paso del tiempo han ido incorporando nuevas firmas y, a día de hoy, continúan al pie del cañón en Avenida de España número 22, pese a que reconocen que el comercio local atraviesa un momento complicado.

El regalo más demandado para estas Navidades

José Félix Nevado, propietario de Nevacam, ha querido compartir con nosotros cuál es el regalo en joyería más demandado por los cacereños para estas Navidades. "Ha habido un cambio bastante grande. Antes, la campaña de Navidad suponía casi un cuarenta por ciento del negocio anual, ahora la actividad se reparte mucho más a lo largo del año. Nosotros ya no notamos aquella afluencia masiva de público que teníamos antiguamente, aunque es cierto que la gente sigue haciendo regalos y comprando joyería. Además, fabricamos nuestras propias piezas y, a día de hoy, contamos con una colección inspirada en Cáceres". "Lo que más vendemos en estas fechas son los relojes, es un regalo muy recurrido tanto para mujer como para hombre".

Evolucionar con los tiempos

Por otro lado, el experto en joyería afirma que es imprescindible evolucionar con los tiempos. Reconoce que competir contra la venta online es prácticamente imposible y que la clave está en sumarse a ella, además de ofrecer aquello que no puede encontrarse en internet. Recuerda que una joya no puede probarse de forma virtual y que ese contacto directo marca la diferencia. Por ello, considera fundamental ofrecer a los cacereños una experiencia completa, no solo un lugar donde comprar, sino un espacio con facilidades y un trato cercano que aporte un valor añadido.