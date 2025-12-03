Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sociedad

La inseguridad en la plaza de la Conce se incrusta en el panorama político: Vox Cáceres dice que "se ha convertido en un punto lúgubre y siniestro"

El portavoz, Eduardo Gutiérrez, alerta al ayuntamiento tras el estudio de la UEx que revela que el 72% de los vecinos de la Conce sienten miedo

Plaza de la Concepción.

Plaza de la Concepción. / El Periódico

Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

El portavoz del Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Cáceres, Eduardo Gutiérrez, alerta al Gobierno local de la creciente inseguridad en diferentes barrios de Cáceres, una circunstancia que propicia que un estudio de la Universidad de Extremadura revele que el 72% de los vecinos sienten miedo.

Eduardo Gutiérrez

En este sentido, Gutiérrez manifiesta tras los últimos hechos violentos ocurridos en Aldea Moret y en la plaza de la Concepción: "Desde Vox consideramos que se deben tomar medidas inmediatas".

Así, el portavoz insiste que en la construcción en la anterior legislatura socialista, de una oficina de policía que todavía no se encuentra operativa, "no es aceptable".

Bipartidismo

"Es un claro ejemplo de las gestiones del bipartidismo, gasto de dinero público sin ningún objetivo concreto. Sin embargo, para nosotros la seguridad ciudadana es una prioridad y por este motivo presentamos una moción en junio para mejorar la ratio de efectivos de la Policía Nacional en la ciudad", añade.

Noticias relacionadas y más

Para el concejal de VOX, "que ahora un estudio de una entidad tan prestigiosa y rigurosa como la UEx revele que el 72 por ciento de los vecinos de la Plaza de la Concepción tiene miedo es algo realmente inimaginable, que aporta a una de las zonas más típicas, alegres y bulliciosas de Cáceres, un punto lúgubre y siniestro".

