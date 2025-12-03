Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nuestro pasado

Isabel Barrón y las grandes compañías iluminan el Gran Teatro de Cáceres en 1931

Desde 'Mata Hari' hasta el debut de la actriz madrileña, la escena cacereña vivió un año de renovaciones artísticas inspiradas en la Escuela Nueva y las innovaciones de Cipriano Rivas Cherif

Isabel Barrón, actriz española.

Isabel Barrón, actriz española. / Alma de Herrero

Esteban Valero Vizcano

Esteban Valero Vizcano

Cáceres

El año 1931 vio desfilar por el escenario del Gran Teatro de Cáceres a las grandes compañías de nuestro país: la de Gómez Hidalgo y Eugenia Zuffoli, con 'Mata Hari'. Isabel Barrón, eminente actriz que debuta día 27 de mayo o la eximia artista de baile, Goyesca, que lo hace un noviembre.

Isabel Barrón

Nacida en Madrid en 1906, fue la hija menor de Sotero Barrón Llorente y Luisa Rodríguez Benavente. En 1911, Manuel Núñez de Arenas fundó la 'Escuela Nueva', concebida como una asociación cultural integrada por profesores y literatos, inspirada en las necesidades y tendencias de la Casa del Pueblo, sede de la institución. Ocho años después, uno de sus miembros, Cipriano Rivas Cherif, inició un proyecto de renovación teatral alineado con las ideas de la 'Escuela Nueva'.

Teatro de la 'Escuela Nueva'

En 1920, recién llegado de París a Madrid, Rivas Cherif, junto a la escritora Magda Donato, puso en marcha el Teatro de la Escuela Nueva, una compañía de aficionados. Fue en el primer ensayo de esta compañía donde Rivas Cherif conoció a Isabel Barrón, cuya presencia le impresionó profundamente y le llevó a invitarla a participar en dos representaciones. Por aquel entonces, Isabel se encontraba preparándose para concursar en el premio anual del Conservatorio de Declamación de Madrid, donde continuaba sus estudios.

RRSS WhatsAppCopiar URL
