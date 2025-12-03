Nuestro pasado
Isabel Barrón y las grandes compañías iluminan el Gran Teatro de Cáceres en 1931
Desde 'Mata Hari' hasta el debut de la actriz madrileña, la escena cacereña vivió un año de renovaciones artísticas inspiradas en la Escuela Nueva y las innovaciones de Cipriano Rivas Cherif
El año 1931 vio desfilar por el escenario del Gran Teatro de Cáceres a las grandes compañías de nuestro país: la de Gómez Hidalgo y Eugenia Zuffoli, con 'Mata Hari'. Isabel Barrón, eminente actriz que debuta día 27 de mayo o la eximia artista de baile, Goyesca, que lo hace un noviembre.
Isabel Barrón
Nacida en Madrid en 1906, fue la hija menor de Sotero Barrón Llorente y Luisa Rodríguez Benavente. En 1911, Manuel Núñez de Arenas fundó la 'Escuela Nueva', concebida como una asociación cultural integrada por profesores y literatos, inspirada en las necesidades y tendencias de la Casa del Pueblo, sede de la institución. Ocho años después, uno de sus miembros, Cipriano Rivas Cherif, inició un proyecto de renovación teatral alineado con las ideas de la 'Escuela Nueva'.
Teatro de la 'Escuela Nueva'
En 1920, recién llegado de París a Madrid, Rivas Cherif, junto a la escritora Magda Donato, puso en marcha el Teatro de la Escuela Nueva, una compañía de aficionados. Fue en el primer ensayo de esta compañía donde Rivas Cherif conoció a Isabel Barrón, cuya presencia le impresionó profundamente y le llevó a invitarla a participar en dos representaciones. Por aquel entonces, Isabel se encontraba preparándose para concursar en el premio anual del Conservatorio de Declamación de Madrid, donde continuaba sus estudios.
- Un herido con arma blanca en una multitudinaria pelea con más de 50 involucrados en Aldea Moret de Cáceres
- Atascos en Pintores y hasta fallos de cobertura: el encendido de Navidad de Cáceres rompe todos los pronósticos con un lleno histórico
- El nuevo local de copas de la parte antigua de Cáceres abre sus puertas por todo lo alto: no faltaron el jamón ibérico y los embutidos
- Una discusión por dinero, motivo por el que un hombre lleva 20 horas atrincherado en su casa en Cilleros (Cáceres)
- Ilusión en el Rodeo de Cáceres por la apertura de un nuevo supermercado: 'Es una magnífica noticia para un barrio en expansión
- El Tribunal Supremo anula las condenas por prevaricación a cinco exalcaldes de pueblos del Valle del Jerte por los vertidos de cerezas
- Años de infierno': condenados cuatro menores por un caso extremo de hostigamiento continuado a un compañero en Cáceres capital
- El chef cacereño Juanma Zamorano denuncia públicamente una situación de acoso y no descarta acciones legales