Un lienzo para la juventud: el muro de Cáceres que se transforma para recuperar el arte urbano

La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Cáceres ha acometido la reparación del muro de grafitis del Espacio para la Creación Joven (ECJ), una de las demandas más reiteradas por los usuarios de estas instalaciones. La actuación fue comunicada este martes por la concejala del área, Soledad Carrasco, durante la reunión de la Comisión de Juventud.

Carrasco explicó que el muro “se ha reparado y se ha pintado en blanco como si fuera un lienzo”, con la finalidad de ofrecer a los jóvenes un soporte renovado para la práctica del arte urbano y para el desarrollo de actividades creativas vinculadas a la cultura juvenil.

Un espacio renovado para futuras intervenciones artísticas

La concejala avanzó además que “en los próximos días valoraremos la actividad concreta con la que se volverá a decorar este muro del Espacio de Creación Joven”, una decisión que se tomará teniendo en cuenta las propuestas de jóvenes creadores y asociaciones que utilizan este entorno de manera habitual.

El muro medianero situado junto a los huertos de ocio presentaba un notable deterioro del enfoscado en su zona de soporte, con partes desprendidas. Aunque no existía riesgo de derrumbe, los técnicos municipales recomendaron su reparación para evitar la progresiva degradación del elemento y garantizar su uso en condiciones adecuadas.

Con esta intervención, la Concejalía de Juventud reafirma su intención de impulsar proyectos que favorezcan la participación y la expresión artística entre la población joven de la ciudad.