La Madrila pide dejar atrás la estigmatización: vecinos y hosteleros reclaman una mirada más justa a este barrio de Cáceres

Vecinos, comerciantes y hosteleros del entorno de La Madrila (Cáceres) coinciden en que el barrio arrastra desde hace años una etiqueta que no se corresponde con su realidad actual. Aunque históricamente ha sido una de las zonas de mayor concentración de ocio nocturno, residentes aseguran que la percepción pública sigue anclada en problemas del pasado, lo que afecta tanto a la convivencia como a la imagen del barrio.

Los residentes consultados por este diario, que se mantienen en su derecho a no dar su nombre, subrayan que La Madrila es un área con vida cotidiana, pequeños comercios, estudiantes, familias y un entorno urbano consolidado. La estigmatización, explican, invisibiliza esa diversidad y acentúa una visión reducida centrada exclusivamente en el ruido o el botellón. Algunos vecinos relatan que incluso cuando se producen mejoras o se reducen las incidencias, la opinión generalizada no cambia.

Carlos Gil

Los empresarios de la zona, que prefieren mantener el anonimato, aseguran que la actividad de bares y locales ha cambiado, con más control, limitaciones horarias y presencia policial. "Somos parte del barrio, no su problema", sostienen, y recuerdan que muchos negocios han apostado por una oferta más cultural y tranquila. Añaden que la estigmatización también les perjudica, porque desincentiva la llegada de nuevos clientes y dificulta la renovación comercial.

Con cada queja sobre el ocio nocturno, la discusión resurge. Asociaciones vecinales piden soluciones equilibradas que no criminalicen a quienes viven o trabajan en la zona, mientras que el Ayuntamiento insiste en que mantiene un seguimiento constante del ruido, la limpieza y la convivencia. Lo que sí comparten todas las partes es que las generalizaciones no ayudan a mejorar el barrio.

El impacto en el mercado de la vivienda y en los nuevos proyectos

Agencias inmobiliarias consultadas apuntan a que la imagen de barrio "conflictivo" pesa en algunos compradores o inquilinos potenciales, a pesar de que los datos reales de incidencias son similares a los de otras zonas céntricas. Esta percepción, afirman, frena oportunidades y dificulta que La Madrila avance al ritmo de otros entornos urbanos de Cáceres.

Los residentes reclamaron durante un reciente encuentro que se hable de La Madrila con la misma naturalidad que de otros barrios del centro. "No somos un territorio hostil, somos un barrio completo, con historia y con vida", señalan. Insisten en que la ciudad debe revisar sus prejuicios para permitir que el barrio evolucione sin cargar siempre con la misma etiqueta.