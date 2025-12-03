Navidad
La noticia más esperada en Cáceres antes de la Navidad: la pista de patinaje de la plaza Mayor abre este jueves
Tras el exitoso encendido navideño, los negocios esperan que la pista de hielo cumpla las expectativas y atraiga de nuevo a toda la ciudad
Es una de las noticias más esperadas por la sociedad cacereña, y por fin se va a convertir en una realidad. Después que las labores de montaje no permitiesen que la pista de patinaje estuviese lista para la jornada del pasado viernes, cuando se celebró en encendido navideño en la plaza Mayor, el ayuntamiento confirma que los trabajos han concluido y que la pista de hielo abrirá al público en la tarde de este jueves. Con esta noticia, se frotan las manos los hosteleros, que consideran esta atracción como el punto más fuerte de la Navidad.
Donaelia
La estructura que ha montado la empresa Donaelia SL (Torre del Mar, Jaén) será de hielo natural y tendrá una superficie total de 800 metros cuadrados en total. Es la más grande que se haya montado en la historia de la ciudad, y tiene como principal objetivo convertirse en la gran atracción navideña en las próximas semanas (estará abierta hasta el próximo 7 de enero). Tanto es así, que el recinto que se ha instalado tiene unas dimensiones tan grandes que ocupa más de la mitad de la plaza Mayor.
La previsión era que abriesen sus puertas la semana pasada. Así lo señaló el alcalde de la ciudad, Rafa Mateos. Proporcionaron a la firma concesionaria del servicio una semana para el montaje (lo que les solicitaron), pero hubo un problema con la instalación eléctrica. "Debía ser una cuestión de la empresa con el suministrador de energía en la que nosotros no tenemos nada que ver", aseguró Mateos.
Generador de luz
Una vez dispusieron del generador de luz, las máquinas comenzaron la generación de hielo. A pesar de que se pensaba que estaría disponible el pasado lunes o martes, finalmente se ha retrasado más de la cuenta y no abrirá hasta este jueves. La empresa podía comenzar a usar el sevicio a partir del 28 de noviembre, pero el retraso no es un inconveniente para el consistorio. "No tenían la obligación de abrir ese día, es el plazo que les establecimos en los pliegos", señalan.
Precio
El precio de la entrada también ha sido objeto de polémica en las últimas semanas: costará 9,50 euros. Han puesto esta cantidad porque no habrá límite de tiempo de permanencia en la atracción.
Los hosteleros de la plaza Mayor de Cáceres alucinaron con el encendido navideño de la ciudad y llevan toda la semana deseando que abra la pista de hielo para sacar el máximo rédito posible. Así lo demuestra Sheila, de la cafetería Zeri's: "Esperamos muchísima gente, los cacereños aprovechan para tomar el café mientras los niños se montan en la pista de patinaje".
