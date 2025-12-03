Arte y moda
Nuevo escenario estrella de ‘Maestros de la costura’: El Museo Helga de Alvear en Cáceres
La elección del Helga de Alvear convierte a Cáceres en escenario del ‘talent show’, que integrará la creación textil con un emblema cultural extremeño
Arte y moda se dan la mano desde hoy en las entrañas de la vanguardia modernista que alberga la capital cacereña. El programa Maestros de la costura inicia hoy su grabación en el Museo Helga de Alvear, donde el espacio televisivo combinará moda y cultura en un entorno singular. Una promoción del territorio impulsada por la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Cáceres.
Logística
El equipo de la productora Shine Iberia (responsable del formato para RTVE) ha desplegado toda su logística en la plaza Marrón, frente al museo, para preparar las jornadas de grabación.
La elección del Museo Helga de Alvear como localización convierte a Cáceres en el nuevo escenario del talent show de costura, que en esta ocasión busca integrar la creación textil con uno de los espacios culturales contemporáneos más relevantes de Extremadura y de Europa.
Con la llegada del equipo técnico, cámaras, iluminación y elementos escenográficos, la zona se ha transformado en un foco de actividad audiovisual que atraerá atención mediática y curiosos durante los próximos días.
Escaparate
La grabación supone además un escaparate promocional para la ciudad y para el propio museo, que amplía así su vinculación con proyectos culturales y audiovisuales de alcance nacional.
Maestros de la costura, presentado por la placentina Raquel Sánchez Silva (que anoche recibió el Premio WOMAN en la categoría de comunicadora) continúa de este modo su apuesta por rodar en localizaciones emblemáticas del país, sumando ahora la capital cacereña a su lista de escenarios.
