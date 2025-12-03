Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Arte y moda

Nuevo escenario estrella de ‘Maestros de la costura’: El Museo Helga de Alvear en Cáceres

La elección del Helga de Alvear convierte a Cáceres en escenario del ‘talent show’, que integrará la creación textil con un emblema cultural extremeño

Despliegue logístico en plaza Marrón.

Despliegue logístico en plaza Marrón. / EP

Eduardo Villanueva

Eduardo Villanueva

Cáceres

Arte y moda se dan la mano desde hoy en las entrañas de la vanguardia modernista que alberga la capital cacereña. El programa Maestros de la costura inicia hoy su grabación en el Museo Helga de Alvear, donde el espacio televisivo combinará moda y cultura en un entorno singular. Una promoción del territorio impulsada por la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Cáceres.

Logística

El equipo de la productora Shine Iberia (responsable del formato para RTVE) ha desplegado toda su logística en la plaza Marrón, frente al museo, para preparar las jornadas de grabación.

La elección del Museo Helga de Alvear como localización convierte a Cáceres en el nuevo escenario del talent show de costura, que en esta ocasión busca integrar la creación textil con uno de los espacios culturales contemporáneos más relevantes de Extremadura y de Europa.

Con la llegada del equipo técnico, cámaras, iluminación y elementos escenográficos, la zona se ha transformado en un foco de actividad audiovisual que atraerá atención mediática y curiosos durante los próximos días.

Escaparate

La grabación supone además un escaparate promocional para la ciudad y para el propio museo, que amplía así su vinculación con proyectos culturales y audiovisuales de alcance nacional.

Noticias relacionadas y más

Maestros de la costura, presentado por la placentina Raquel Sánchez Silva (que anoche recibió el Premio WOMAN en la categoría de comunicadora) continúa de este modo su apuesta por rodar en localizaciones emblemáticas del país, sumando ahora la capital cacereña a su lista de escenarios.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un herido con arma blanca en una multitudinaria pelea con más de 50 involucrados en Aldea Moret de Cáceres
  2. Atascos en Pintores y hasta fallos de cobertura: el encendido de Navidad de Cáceres rompe todos los pronósticos con un lleno histórico
  3. El nuevo local de copas de la parte antigua de Cáceres abre sus puertas por todo lo alto: no faltaron el jamón ibérico y los embutidos
  4. Una discusión por dinero, motivo por el que un hombre lleva 20 horas atrincherado en su casa en Cilleros (Cáceres)
  5. Ilusión en el Rodeo de Cáceres por la apertura de un nuevo supermercado: 'Es una magnífica noticia para un barrio en expansión
  6. El Tribunal Supremo anula las condenas por prevaricación a cinco exalcaldes de pueblos del Valle del Jerte por los vertidos de cerezas
  7. Años de infierno': condenados cuatro menores por un caso extremo de hostigamiento continuado a un compañero en Cáceres capital
  8. El chef cacereño Juanma Zamorano denuncia públicamente una situación de acoso y no descarta acciones legales

Nuevo escenario estrella de ‘Maestros de la costura’: El Museo Helga de Alvear en Cáceres

Nuevo escenario estrella de ‘Maestros de la costura’: El Museo Helga de Alvear en Cáceres

El ayuntamiento acelera la cesión de la parcela que desbloquea un nuevo aparcamiento en el centro de Cáceres

El ayuntamiento acelera la cesión de la parcela que desbloquea un nuevo aparcamiento en el centro de Cáceres

Paiporta condecora a la Policía Local de Cáceres por su ayuda durante la DANA de Valencia

Paiporta condecora a la Policía Local de Cáceres por su ayuda durante la DANA de Valencia

"Mi capacidad es mayor que mi discapacidad": el colegio Proa se reivindica en el Día de las Personas con Discapacidad

"Mi capacidad es mayor que mi discapacidad": el colegio Proa se reivindica en el Día de las Personas con Discapacidad

La noticia más esperada en Cáceres antes de la Navidad: la pista de patinaje de la plaza Mayor abre este jueves

La noticia más esperada en Cáceres antes de la Navidad: la pista de patinaje de la plaza Mayor abre este jueves

Con palos, a patadas y a puñetazo limpio: las imágenes de la pelea con más de 50 implicados en Aldea Moret (Cáceres)

Cáceres acelera su apuesta por el turismo de congresos: la Convention Bureau se refuerza para atraer grandes eventos

Cáceres acelera su apuesta por el turismo de congresos: la Convention Bureau se refuerza para atraer grandes eventos

Isabel Barrón y las grandes compañías iluminan el Gran Teatro de Cáceres en 1931

Tracking Pixel Contents