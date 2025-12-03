Paiporta condecora a la Policía Local de Cáceres por su ayuda durante la DANA de Valencia

El Ayuntamiento de Paiporta reconocerá este viernes la labor de la Policía Local de Cáceres por su intervención durante la DANA que afectó a la Comunidad Valenciana el año pasado. La corporación valenciana y su cuerpo policial han invitado a los 23 agentes cacereños que participaron en las tareas de emergencia, en un gesto institucional que pretende agradecer su apoyo en uno de los episodios meteorológicos más graves de la región.

Finalmente serán 20 los policías locales de Cáceres que se desplacen hasta Paiporta para recibir la condecoración, entre ellos un subinspector, varios oficiales y agentes. El grupo estará acompañado por el concejal delegado de Policía, Pedro Muriel, así como por una decena de familiares y acompañantes que también viajarán para asistir al acto.

Carlos Gil

Muriel ha subrayado “la profesionalidad, la entrega y la humanidad de nuestros agentes”, y ha recordado que “no dudaron en desplazarse para ayudar ante una catástrofe como la DANA que sufrieron los valencianos”. Según el concejal, aquella intervención “fue un ejemplo de compromiso público y vocación de servicio. Este reconocimiento es un orgullo para Cáceres y un reflejo del gran trabajo que realizan y de los grandes profesionales que conforman nuestra Policía Local”.

El homenaje tendrá lugar durante la mañana del viernes y concluirá con una comida de confraternización entre cuerpos y fuerzas de seguridad de distintos puntos del país que participaron en las labores de emergencia. La jornada servirá también para compartir experiencias entre profesionales que actuaron en un episodio que puso a prueba la coordinación y la capacidad de respuesta ante fenómenos meteorológicos extremos.