Planes en Cáceres este 4 de diciembre: ballet, concierto de metal y ciencia para todos

El Palacio de Congresos acoge una gala solidaria con el Ballet de Kiev

El Palacio de Congresos de Cáceres acogerá este jueves 4 a las 20:30 horas una cita cultural y solidaria protagonizada por el Ballet de Kiev, que presentará su aclamada producción El Cascanueces. Por cada entrada vendida, se destinará 1 euro a UNICEF para apoyar su labor en la emergencia humanitaria en Ucrania.

Cartel oficial del evento que se desarrollará en Cáceres. / Cedida

El Ballet de Kiev, dirigido por Viktor Ishchuk, continúa su exitosa trayectoria por los principales escenarios de España desde su recordada gira de 2022, marcada por el estallido del conflicto en su país. En 2025, la compañía regresa con una versión colorida, emotiva y llena de espíritu navideño de este clásico, una propuesta que invita al público a disfrutar "desde el corazón". La actuación en la ciudad será una oportunidad única para combinar arte, emoción y solidaridad en apoyo a la infancia afectada por la guerra.

Mind Traveller llega al Gran Teatro

Este jueves a las 20.30, el Gran Teatro de Cáceres será testigo de la potencia de Mind Traveller, la unidad cacereña de seis piezas que combina metalcore, breakdowns aplastantes, melodías elevadas y texturas cinematográficas en un sonido imposible de ignorar. Tras más de una década de evolución, 2024 marcó su renacimiento con nueva música y una visión fresca que fusiona agresividad con emoción, melodía con ferocidad y rebelión con esperanza.

Con sus fieles seguidores, conocidos como Los Despiertos, cada concierto de Mind Traveller es una experiencia catártica y un grito compartido que atraviesa lo más oscuro y lo más brillante del alma humana. La banda, que ya ha brillado en festivales como el Resurrection Fest compartiendo escenario con grandes como Judas Priest, Korn y Angelus Apatrida, llega ahora a su ciudad natal para demostrar que este no es un regreso, es la consolidación de lo que siempre debieron ser.

La feria Monacal tiene el 95% de los dulces en sus estands

Durante los cuatro días de la feria Monacal (del 5 al 8 de diciembre) en el Palacio Episcolap de Cáceres, los visitantes podrán disfrutar de una amplia muestra de dulces, artesanía y productos elaborados en conventos y monasterios, además de una cuidada programación cultural. Monacal incluirá espacios expositivos, venta directa, actuaciones musicales, actividades divulgativas y propuestas orientadas a valorizar el legado histórico y espiritual de las comunidades religiosas.

Conoce el acuífero de Cáceres: El Calerizo

El próximo jueves 4 de diciembre a las 18.30 horas, el Ateneo de Cáceres acogerá una jornada dedicada a la divulgación científica juvenil, en la que estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato presentarán los proyectos galardonados del Trabajo Científico de Investigación y Documentación.

Los jóvenes investigadores han trabajado sobre el sistema kárstico de El Calerizo, un acuífero fundamental para la región, explorando también sus ecosistemas asociados, como la Ribera del Marco y la Sierra de la Mosca. Las conferencias permitirán conocer de primera mano la riqueza natural de estos espacios y el talento científico que emerge entre los estudiantes de la ciudad. Con entrada libre para todo el público interesado. Es una oportunidad única para descubrir el trabajo científico de los jóvenes cacereños y aprender sobre uno de los recursos naturales más importantes de la zona.