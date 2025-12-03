Nuestros pueblos pequeños: a propósito del nombramiento de Emilio Arroyo como cronista de Valdastillas (Cáceres)

Las dos provincias de Extremadura, Badajoz y Cáceres, son las de mayor extensión, en superficie, de toda España. Y en ellas se ubican decenas de poblaciones que, en la actualidad, no superan los 500 habitantes. Unos pueblos que, por diversas circunstancias, son “pequeños” en población pero que atesoran una riqueza histórica y patrimonial –cultural y natural– de incalculable valor. Cualquiera que conozca mínimamente la geografía extremeña de ambas provincias, rápido se le vendrá a la mente un pueblo de estas características.

Emiio Arroyo Bermejo. / El Periódico Extremadura

Hoy, centramos nuestra atención en uno de esos pequeños pueblos de Extremadura y que, además, está de enhorabuena. Es el caso de Valdastillas, poblaciónsituada en la ladera de la umbría del Valle del Jerteque cuenta conalgo menos de 400 habitantes, cuya corporación municipal –por unanimidad–, nombró como Cronista Oficial de la localidad,el pasado martes 25 de noviembre, a Emilio Arroyo Bermejo, maestro originario de Zarza la Mayor (lugar del que también es Cronista).

Vinculación

Emilio, que mantiene una estrecha vinculación con la localidad jerteña desde hace casi cuatro décadas y quien ya tiene a sus espaldas una dilatada trayectoria literaria en forma de diversas publicaciones y libros, tiene por delante una tarea ingente pero apasionante: poner en valor el patrimonio, la historia, las costumbres o las tradiciones que sus habitantes han heredado de sus mayores. No dudamos de que estará a la altura de ello y que los “cuqueños” se sentirán, y con razón, bien orgullosos de él. Valdastillas, aquella población surgida de la ya extinta Ojalvo y ubicada en el vergel natural que es el Valle del Jerte, un pequeño pueblo extremeño, ahora se suma a las otras dos poblaciones del valle que ya cuentan con Cronista Oficial (Cabezuela y Tornavacas).

Bienvenido, Emilio, y gracias por contar la Historia –sí, en mayúsculas– de los pueblos pequeños, esos pequeños frascos, como dice el refrán, que guardan grandes esencias. Cuidémoslos, pues son uno de nuestros grandes tesoros.