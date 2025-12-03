Rufino, el 'influencer' de Cáceres que enamora a TikTok con sus pasodobles

"Sus caderas se mueven como las de Shakira. Sus pies se deslizan como los de Michael Jackson. Y sus manos serpentean como las de Lola Flores". Así presentó Jorge Javier Vázquez en un programa de televisión a Rufino Pascual Alías, un vecino de Cáceres que enamora a todo TikTok con sus pasodobles y suma miles de seguidores: "Es el rey del baile en las redes sociales".

Hace apenas unas semanas, este vecino cacereño, que ya es todo un 'influencer', se desplazó a los estudios de Mediaset para participar en el programa televisivo de la tarde 'El diario de Jorge', donde tuvo la oportunidad de contar su experiencia y dar a conocer a sus 'fans' más incondicionales.

Historia

"La gente me sigue en las redes sociales y me regalan cosas. Me han llegado a dar incluso un móvil de 1800 euros. Propuse a la mujer que nos conociéramos, pero me dijo que prefería que no. Además, por mi cumpleaños me han mandado 500 euros, oo unas zapatillas de marca", explicó ante las cámaras.

Su mayor fan

Además, pudo conocer a su mayor seguidora. Se trata de Alfonsina, una mujer de 81 años de Badalona: "Ella es maravillosa, me tiene muchísimo cariño y no nos hemos visto nunca".

Ella no lo sabía, pensaba que iba a salir en la tele y ya. Pero cuando vio aparecer a Rufino no pudo evitar bailar un pasodoble junto a él, dejando una bonita imagen.

Los ciberamigos se conocieron en persona por fin y, de la emoción, incluso se llegó a romper el zapato de ella. Es una de las bonitas historias que le han dejado a este 'influencer' cariño las redes sociales.