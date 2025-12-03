Suplantar identidad en exámenes oficiales en Cáceres: las consecuencias penales, los métodos más usados y cómo actúa la DGT ante estos fraudes

La suplantación de identidad en exámenes oficiales es un delito que preocupa cada vez más a las autoridades. No solo afecta al ámbito académico o a las oposiciones públicas, sino también a las pruebas para obtener el permiso de conducir, donde la Dirección General de Tráfico (DGT) ha detectado un incremento de intentos en los últimos años.

Quienes intentan examinarse haciéndose pasar por otra persona se enfrentan a delitos de falsedad documental y usurpación de estado civil, tipificados en el Código Penal. Las penas pueden incluir: prisión de 6 meses a 3 años, multas económicas, antecedentes penales, anulación del examen o del permiso obtenido por fraude.

En exámenes de acceso a empleos públicos, las consecuencias pueden ser incluso mayores, incluyendo sanciones administrativas, expulsión del proceso y responsabilidades civiles.

Más allá de las penas judiciales, la suplantación de identidad puede arruinar la trayectoria profesional de una persona. La existencia de antecedentes por falsedad documental limita el acceso a empleos públicos, puestos regulados e incluso trabajos que requieran certificaciones o habilitaciones específicas.

Aunque no existe un registro público, las autoridades han documentado casos en los que personas implicadas en accidentes carecían de conocimientos básicos porque habían recurrido a suplantadores para aprobar la parte teórica. La DGT considera esta conducta un riesgo directo para la seguridad vial, motivo por el que ha reforzado los controles en las aulas de examen.

Agente de la Guardia Civil en Cáceres. / Cedida a El Periódico

Cuando se detecta un caso, el procedimiento es inmediato: identificación del sospechoso, intervención de agentes de UNIS–GIAT de la Guardia Civil, comprobación del DNI y foto del expediente, detención si hay indicios de delito y comunicación al juzgado y apertura de expediente administrativo.

Métodos más utilizados por los suplantadores

Las autoridades han identificado las prácticas más habituales: usar el DNI real de otra persona, aprovechando el parecido físico, manipular documentos o fotografías, contratar a “suplantadores profesionales”, intercambiar documentos entre familiares o conocidos y usar datos personales robados.

La DGT ha reforzado los controles con verificación digital del DNI, sistemas fotográficos en el aula, formación específica del personal examinador, vigilancia a través de unidades de investigación y cruce de datos en aspirantes con comportamiento sospechoso.

Quienes descubren que su identidad ha sido utilizada sin permiso pueden: presentar denuncia, solicitar una anotación preventiva en su expediente, requerir duplicados de su documentación y reclamar daños en caso de perjuicios derivados.

Las fuerzas de seguridad cuentan con unidades especializadas en delitos de suplantación.

La información sobre suplantadores, modus operandi y requisitorias se comparte entre la DGT, Guardia Civil, Policía Nacional y juzgados de toda España, permitiendo detectar patrones y actuar contra personas reincidentes.

El último caso

Precisamente, agentes de la Guardia Civil, pertenecientes a la UNIS-GIAT del Subsector de Tráfico de Cáceres, han detenido a un hombre de 45 años tras presentarse a un examen de conducir utilizando el DNI de otra persona. Los hechos ocurrieron en el aula de exámenes de la Jefatura Provincial de Tráfico de Cáceres, donde debía examinarse el verdadero aspirante. La intervención se produjo en el marco de la colaboración habitual de la Unidad de Investigación y Análisis de Tráfico con la Dirección General de Tráfico (DGT). Los agentes comprobaron que el hombre intentaba realizar la prueba suplantando la identidad del candidato oficial.

Durante la investigación, los agentes determinaron que ya había cometido un hecho similar el pasado mes de septiembre en Alzira (Valencia), donde también se presentó para examinarse en nombre de otra persona. Por ese motivo, además, era buscado por las autoridades.

El detenido fue puesto a disposición del juzgado competente en Cáceres. Además del presunto delito de falsedad documental, sobre él pesaban cinco requisitorias judiciales de búsqueda, detención y personación dictadas por juzgados de Murcia, Córdoba, Puertollano, Ávila y Alcalá de Henares, relacionadas también con delitos de usurpación de estado civil y falsedad.