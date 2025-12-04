Y ya van 61 años, el Cefot sopla sus velas: “Desde Cáceres hemos transformado a jóvenes en soldados de España”

"En estos 61 años de historia, miles y miles de jóvenes españoles han pasado por este centro. Con sus ilusiones, esperanzas e inquietudes, y siempre han tenido al lado unos instructores que con dedicación, entrega y paciencia han dado lo mejor de sí para lograr transformar a esos jóvenes en soldados de tropa". Con estas palabras, pronunciadas este jueves por el coronel director del Centro de Formación de Tropa Número 1 de Cáceres, Álvaro Kromer Espejo, daba comienzo la ceremonia por el aniversario de su creación.

La base cacereña de Santa Ana cumplirá 61 años el próximo 8 de diciembre, con motivo de la festividad de la Inmaculada Concepción, patrona de la Infantería de Tierra. En estás más de seis décadas, el Cefot de Cáceres se ha convertido en todo un referente militar, formando a más de medio millón de aspirantes a soldados, evolucionando y adaptándose a los nuevos tiempos.

El acuartelamiento acogió a media mañana su tradicional acto castrense, en el que participaron cerca de un centenar de integrantes de la compañía y una pequeña representación de los jóvenes que se forman actualmente en la base.

Homenaje a los fallecidos

El regimiento de militares, que más tarde desfilaría ante los asistentes, permaneció organizado en formación durante la ceremonia. Posteriormente se produjo el sentido homenaje a los soldados caídos, un momento cargado de simbolismo y recogimiento. Entre ellos, el más emotivo fue el dedicado al cabo Raúl García, recordado con especial cariño ante la presencia de sus familiares, quienes depositaron flores en su memoria.

Homenaje especial en memoria del cabo Raúl García, con la presencia de sus familiares durante el acto conmemorativo. / Jorge Valiente

Presencia institucional y familiar

La celebración pudo desarrollarse sin que la lluvia hiciera acto de presencia, y reunió a autoridades militares, políticas y civiles, además de familiares e invitados de los soldados. Entre los presentes estuvieron el subdelegado del Gobierno en Cáceres, José Antonio García Muñoz, y el subdelegado de Defensa, el coronel Vicente Lunar Bravo, quienes compartieron con los asistentes la importancia de la ceremonia y el orgullo por la labor del Cefot.

Evolución del centro

El coronel jefe del Cefot quiso destacar el papel que desempeñan como centro docente militar. "Como tal nos organizamos y dedicamos nuestro esfuerzo diario a formar personas, a transformar jóvenes en soldados de España y a nutrir nuestra actividad de nuevos combatientes".

A su vez, subrayó el proceso de transformación que ha convertido a la institución en una entidad docente militar moderna en su organización, "con unos parámetros que nos equiparan a cualquier otro centro docente civil", manteniendo así un equilibrio entre la tradición militar y la actualización educativa necesaria para afrontar los retos actuales.