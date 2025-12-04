El abuelito universitario de Cáceres que no se cansa de aprender: 65 años y en un grado de Historia y Patrimonio

Miguel Ángel Bravo camina cada mañana por los pasillos de la Facultad de Filosofía y Letras del campus de Cáceres en la Univeresidad de Extremadura como quien pisa un territorio nuevo, pero también como quien regresa a un viejo sueño. A sus 65 años, mochila al hombro y cuaderno siempre a mano, este trujillano de nacimiento y cacereño de adopción se ha convertido en una figura inesperada en el campus: un estudiante tardío que no quiere dejar de aprender y que, sin buscarlo, ha acabado conquistando a profesores, alumnos y a medio TikTok.

El “abuelito universitario”, como ya le llaman con cariño sus compañeros, llegó a primero de Historia y Patrimonio con un respeto casi reverencial. Cuando entró por primera vez en el aula, todos los alumnos se levantaron pensando que era el profesor. Él sonrió, se sentó en la tercera fila y decidió que esa confusión sería el primer capítulo de una aventura que no pensaba desaprovechar.

Hoy, dos meses después, camina entre jóvenes que podrían ser sus hijos o incluso sus nietos, pero que lo han acogido como a uno más. “Yo he vuelto a ser un chaval”, repite entre risas. Y quizá sea verdad: la universidad tiene algo que rejuvenece, sobre todo a quienes llegan con la vida ya hecha, pero con un apetito feroz por entenderla mejor.

Carlos Gil

“Aquí vengo a aprender, mi vida ya está solucionada”

Bravo está a unas semanas de jubilarse de su trabajo como comercial, pero no ha querido sentarse a ver pasar los días. La historia es su pasión, un hilo que ha perseguido toda su vida en documentales, libros y largas conversaciones. Lo que nunca imaginó es que acabaría cursando un grado universitario, animado por su familia. Su mujer, Pilar, lo empujó con ternura; su hijo, Álex, con admiración. Ellos fueron quienes le convencieron de que no era demasiado tarde.

Primero intentó acceder a través de la UNED. Luego superó la prueba para mayores de 45 años en la Universidad de Extremadura. Cuando recibió la carta de admisión al grado que siempre había querido estudiar, sintió que recuperaba una parte de sí mismo que había quedado atrás en la juventud, cuando trabajar era una obligación y estudiar, un lujo imposible.

Desde entonces, su disciplina es férrea. Diez asignaturas. Ninguna falta. Apuntes rigurosos. Apenas se permite una parada en la cafetería. “Vengo a aprender. Mi vida ya está solucionada”, dice mientras acaricia el borde de su libreta. Lo dice sin vanidad, como una declaración íntima: ya no estudia para aprobar, sino para entender.

Un alumno viral que no quiere ir a La Madrila

Su ternura, su humor y su autenticidad han saltado de las aulas a TikTok. En su cuenta responde a preguntas que los cacereños le lanzan con curiosidad. El vídeo sobre si irá a La Madrila, epicentro de la fiesta universitaria, se convirtió en uno de los más vistos.

Miguel Ángel Bravo, el abuelito universitario de Cáceres. / Carlos Gil

“Llevan dos meses invitándome. Hoy ha sido la última vez. Pero de momento lo estoy rechazando… Mis compañeros llevan un ritmo muy distinto al mío. Allí se puede armar la de San Quintín si voy, así que mejor estarme quieto”, confiesa con esa sonrisa que ya conocen miles de usuarios.

Sus respuestas no son actuaciones: es él, genuino, cercano, sin imposturas. Por eso gusta. Por eso emociona.

Erasmus a los 65: un sueño que no descarta

La sorpresa llegó cuando recibió una notificación de la universidad para explorar opciones de Erasmus. ¿Y por qué no? Portugal sería su primera elección. “Está aquí al lado”. Alemania, dice, ya sería otra historia: “Imagínate aprender alemán a estas alturas”.

No sabe qué decidirá, pero tampoco cierra la puerta. Su vida demuestra que a veces los caminos más improbables se abren cuando uno se atreve a caminar.

Una juventud que vuelve por los pasillos de la UEx

Para sus compañeros, Miguel Ángel es un referente. Lo consultan, lo acompañan, le ofrecen ayuda y celebran sus avances. Para ellos también es una lección: ver a un adulto que podría estar descansando en el Paseo de Cánovas pero que prefiere estudiar arqueología, antropología o historia antigua les recuerda que aprender no es un deber, sino un privilegio.

Él también aprende de ellos: de su frescura, de su manera de entender el mundo, de ese vértigo que da tener 18 años y toda la vida por delante.

Una historia que inspira a Cáceres

Miguel Ángel Bravo ya no es solo un estudiante; es un símbolo. Representa a quienes no renuncian a un deseo por el simple hecho de que “ya no toca”. Representa al jubilado que no quiere apagarse, al que ha decidido que el conocimiento también es una forma de juventud.

Cuando sale de clase, con el casco antiguo al fondo y el sol cayendo sobre las murallas, baja los escalones con la serenidad de quien siente que está exactamente donde debe estar. “Lo cómodo sería pasear por Cánovas”, admite. Pero él ha elegido lo difícil, lo hermoso, lo que exige valentía: volver a estudiar, volver a empezar, volver a sentir que cada día puede ser el primero.

Y quizá por eso, por esa forma de habitar la vida sin miedo ni vergüenza, Cáceres entero lo mira con un cariño inmenso. Porque a veces basta un abuelito universitario para recordarnos que nunca, nunca es tarde.