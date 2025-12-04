El Ayuntamiento de Cáceres limpia en tiempo récord las pintadas de la escultura de Muñoz Chaves tras el último acto vandálico en Cánovas

La ciudad de Cáceres vuelve a enfrentarse a un episodio de vandalismo en uno de sus espacios más transitados. El pasado 11 de noviembre, la escultura inferior del monumento dedicado a Muñoz Chaves -la figura alegórica que representa a la ciencia del Derecho- apareció con pintadas de color rosa en el pecho, brazos, cabello, labios, cejas y uñas. El busto del político no fue afectado, pero el daño sobre el basamento artístico ha generado indignación entre los viandantes del Paseo de Cánovas.

La intervención ha sido rápida. El Consorcio Cáceres Ciudad Histórica inició de inmediato los trabajos de limpieza y restauración, realizados por una restauradora especializada y costeados por la propia entidad. No es la primera vez que ocurre: la estatua había sido reparada hace apenas nueve meses por daños similares. “Estos actos vandálicos no quedarán en el olvido”, señaló el concejal de Patrimonio Histórico, Tirso Leal, quien recordó que “el patrimonio histórico es de todos y debemos protegerlo y respetarlo”. El Ayuntamiento asegura que actuará con firmeza para depurar responsabilidades.

Reabierto el debate ciudadano

El suceso ha reabierto el debate ciudadano sobre el deterioro recurrente de monumentos en entornos de especial protección. Según la Ordenanza de Limpieza Viaria de Cáceres, realizar pintadas o grafitis sin autorización se considera una falta grave sancionada con entre 750 y 1.500 euros, multas que pueden aumentar en zonas históricas como Cánovas. Para muchos cacereños, las sanciones resultan insuficientes ante la reincidencia de estos ataques. “Es una falta de respeto, quien lo haya hecho que lo pague”, lamentaban este lunes varios vecinos que observaban aún con asombro los restos de la intervención ya limpiada.

El valor artístico del monumento agrava la preocupación. La obra fue erigida en 1919 a petición de Mateo Inurria, escultor de referencia en la España de principios del siglo XX y autor de piezas tan emblemáticas como el Monumento al Gran Capitán en Córdoba o la estatua de Lope de Vega en Madrid. El conjunto, declarado bien protegido desde 2010, combina el busto de Muñoz Chaves —político del Partido Liberal, abogado de prestigio y figura relevante de la Restauración— con una escultura alegórica que encarna la ciencia del Derecho, símbolo del saber jurídico y de la formación académica que el homenajeado representó durante décadas.

Los episodios vandálicos no se han limitado al monumento. El punto limpio del Paseo de Cánovas también fue destrozado la semana pasada, quedando inservible hasta su reparación este lunes. La suma de ataques en un espacio tan céntrico ha generado inquietud sobre la necesidad de reforzar la vigilancia y la educación cívica.

Más allá del daño material, especialistas en patrimonio insisten en que cada pintada supone una pérdida simbólica. Las esculturas y monumentos forman parte del relato urbano, conectan a la población con su historia y transmiten valores culturales que se debilitan cuando se dañan. La protección del patrimonio no solo implica restaurar lo roto, sino comprender que estos bienes —como la alegoría del Derecho bajo el busto de Muñoz Chaves— son piezas irreemplazables de la identidad cacereña.

Mientras continúan las tareas de mantenimiento, el entorno ya recupera la normalidad, aunque con la sensación de que el vandalismo amenaza de nuevo una herencia colectiva que exige más cuidado, más respeto y, quizá, más vigilancia.