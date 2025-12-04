Cáceres 2031 ha sumado el respaldo del Festival de Mérida y del proyecto europeo Dancing Histor(y)es

Cáceres 2031 ha continuado reforzando su candidatura a Capital Europea de la Cultura con la incorporación de dos nuevos apoyos de relevancia nacional e internacional: el Festival de Teatro Clásico de Mérida y el proyecto europeo Dancing Histor(y)es. Ambas entidades han formalizado este jueves su adhesión mediante la firma del manifiesto en un acto celebrado en el Ayuntamiento de Cáceres.

En el encuentro han participado el alcalde de la ciudad, Rafa Mateos; el gerente del Festival de Mérida, Pedro Blanco; y la presidenta del Clúster de Turismo de Extremadura, María José García Curto, a través de quien se ha canalizado el respaldo de Dancing Histor(y)es, una iniciativa que promueve los sitios arqueológicos mediante las artes escénicas y que involucra a entidades de países como Italia, Polonia o Francia.

Imagen de la firma. / El Periódico Extremadura

Mateos ha valorado este nuevo impulso institucional y ha señalado que el Festival de Mérida “es uno de los eventos culturales más importantes no solo de nuestra región sino del panorama cultural español y de mayor proyección internacional, por lo que este apoyo es importantísimo”. En relación con Dancing Histor(y)es, ha subrayado su relevancia europea y ha afirmado que “demuestra la proyección de la candidatura”.

Desde el Festival

Por su parte, Pedro Blanco ha asegurado que desde el Festival de Mérida están “muy orgullosos” de acompañar un proyecto cultural “tan importante” para Extremadura. García Curto ha destacado, además, que “la cultura forma parte de la planificación estratégica del turismo, por lo que tenemos que estar unidos y trabajar juntos para ser competitivos”.

Firma del convenio. / El Periódico

Estos respaldos se han sumado a los obtenidos esta misma semana por parte de festivales como Extremúsika, Stone&Music o el Alcazaba Festival, así como de la ciudad de Badajoz. Con ello, Cáceres continúa ampliando una red de apoyos clave en su camino hacia el objetivo de convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2031.