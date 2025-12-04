Cáceres, sede de una alianza estratégica para impulsar la I+D en renovables y almacenamiento

Aquila Clean Energy y el Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético (CIIAE), con sede en Cáceres, han firmado una alianza estratégica destinada a reforzar la investigación, el desarrollo y la innovación en energías renovables y sistemas de almacenamiento. El objetivo, según han informado ambas partes, es situarse en la vanguardia del avance tecnológico en un sector clave para la transición energética.

El acuerdo establece un marco de colaboración amplio, centrado en la innovación en energías limpias y, de manera especial, en las tecnologías vinculadas al almacenamiento energético. La iniciativa contempla el intercambio de conocimiento, el impulso de prácticas que favorezcan la sostenibilidad y el desarrollo de soluciones que permitan mejorar la eficiencia del sistema energético.

El director del Área de Baterías de Aquila Clean Energy España, Mario García, ha señalado que la alianza refuerza el compromiso de la firma con la investigación y el desarrollo en un momento de transformación del sector. Según ha expresado, este marco permitirá avanzar en soluciones que contribuyan "a un futuro más limpio, flexible y eficiente".

Desde el Parque Científico y Tecnológico de Extremadura, su director gerente, José Luis Canito, ha subrayado que las líneas de colaboración definidas "crean un marco de trabajo conjunto en varias áreas clave". A su juicio, esta cooperación facilitará el desarrollo de iniciativas estratégicas capaces de generar un impacto significativo en el ecosistema energético regional y nacional.

Entre las acciones previstas se incluye la puesta en marcha de proyectos conjuntos de I+D+i, la elaboración de memorias técnicas y la publicación de trabajos científicos especializados en almacenamiento energético. Asimismo, el acuerdo contempla la colaboración para captar financiación, talento y recursos materiales que permitan escalar los proyectos.

Otra de las líneas de trabajo será la organización de jornadas técnicas y encuentros divulgativos dirigidos a administraciones públicas, empresas y agentes del sector. También se prevé desarrollar programas formativos especializados para técnicos, profesionales, estudiantes e investigadores, con el fin de fortalecer la capacitación en un área considerada estratégica.

Ambas entidades han acordado, además, concurrir de forma conjunta a convocatorias públicas y privadas de financiación destinadas a proyectos de innovación relacionados con la energía y la sostenibilidad. Con ello buscan reforzar nuevas líneas de trabajo científico y tecnológico con potencial para impulsar el desarrollo del sector.