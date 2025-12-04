Cáceres desbloquea el gran proyecto cultural que revitalizará la Ribera del Marco

El pleno (exprés) del Ayuntamiento de Cáceres (en sesión extraordinaria) ha aprobado este jueves la mutación demanial de una parcela de titularidad municipal a favor de la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura, con el fin “único y exclusivo” de posibilitar la construcción del aparcamiento del futuro Museo de El Madruelo; lo que posibilita, a su vez, que la Junta de Extremadura licite ya la obra conjunta (museo y aparcamiento).

La propuesta ha salido adelante con los votos favorables de PP y PSOE y la abstención de Vox y Unidas Podemos (UP). La parcela cedida corresponde a parte del inmueble de las antiguas instalaciones de Iberdrola y cuenta con una superficie catastral de 6.450 metros cuadrados. El pleno ha durado apenas 10 minutos y no se han registrado intervenciones de los grupos.

Así quedará el proyecto de El Madruelo junto a la Ribera del Marco. / EL PERIÓDICO

Pleno extraordinario celebrado este jueves. / Jorge Valiente / Jorge Valiente

Presupuesto millonario

El presupuesto máximo estimado para la ejecución material de las obras es de 9.028.405 euros, una cantidad que, sumada a los gastos generales, beneficio industrial e IVA actuales, asciende a los 13.436.975 euros. Los honorarios para la redacción del proyecto de ejecución y dirección y coordinación de obras alcanzan los 809.039 euros. Los finalistas en el concurso de ideas recibirán 22.500 euros.

Según ha señalado el concejal de Urbanismo, Tirso Leal, en la propuesta de aprobación que se ha llevado al pleno se señala cómo el museo es una “infraestructura de claro interés cultural y social para la ciudad”, pues el desarrollo (con aparcamiento público), junto al Gobierno regional, contribuirá a integrar, conectar y revitalizar el entorno de la Ribera del Marco.

“Se trata de un proyecto que será un nuevo revulsivo para Cáceres, fusionando tradición y vanguardia para que la ciudad luzca con orgullo su patrimonio, especialmente en un momento determinante como el actual, con la mirada puesta en la candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031”, ha explicado Leal.

Según las condiciones del expediente, todas las obras serán ejecutadas por la Junta, que asumirá íntegramente los costes, así como la tramitación de los permisos, licencias y autorizaciones necesarias.