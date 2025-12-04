Pleno
La Cámara de Comercio de Cáceres refuerza su estabilidad financiera con un presupuesto de cuatro millones de euros para 2026
La entidad busca seguir avanzando en su labor de apoyo al tejido empresarial de la provincia
El pleno de la Cámara de Comercio de Cáceres ha aprobado este miércoles el presupuesto correspondiente al ejercicio 2026, que alcanza un total de cuatro millones de euros y que, según el órgano cameral, son unas cuentas que "consolidan la estabilidad económica de la institución y permiten seguir avanzando en su labor de apoyo al tejido empresarial de la provincia".
Así lo he destacado el presidente, Gabriel Álvarez, durante esta sesión ordinaria que ha contado con la asistencia de la secretaria general de Economía de la Junta de Extremadura, Sol Giralt, como vocal de la corporación plenaria de la institución cameral.
La Cámara de Comercio de Cáceres optimiza así el gasto en servicios transversales, garantizando un uso más eficiente de los recursos y reforzando el compromiso de la entidad con una gestión responsable y equilibrada. De esta manera, "este enfoque permite ampliar el alcance de los servicios prestados a autónomos, pymes y emprendedores de la provincia, sin aumentar los costes estructurales".
Con este presupuesto se mantiene, asimismo, un "estricto control del gasto", lo que se traduce en una "mayor solidez financiera y en la posibilidad de impulsar actuaciones estratégicas que contribuyan al desarrollo económico del territorio cacereño".
Según el órgano cameral, el presupuesto de 2026 refuerza la apuesta de la Cámara de Comercio de Cáceres para "blindar el progreso y la mejora de la competitividad que está experimentando el tejido productivo provincial", a través de la internacionalización, la formación especializada, el emprendimiento, la transformación digital y la innovación; "palancas clave para el progreso socioeconómico del territorio".
Con estas líneas estratégicas, el presidente ha señalado que la Cámara de Comercio de Cáceres reafirma su papel como "agente dinamizador de la economía provincial," acompañando a las empresas en sus retos actuales y futuros.
Por último, Álvarez ha subrayado durante la sesión plenaria que las empresas son "el mejor activo y escudo social que puede tener Extremadura" y ha defendido que resulta "esencial" seguir trabajando al unísono de la Junta de Extremadura y la Diputación de Cáceres para defender su competitividad.
