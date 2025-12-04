Cine, música y arte en diciembre: tres citas imprescindibles en la ciudad

Numerosas propuestas en la ciudad aptas para todos los públicos.

Proyección en la Filmoteca: The Last Showgirl

La Filmoteca acogerá el 4 de diciembre a las 19:30 horas la proyección de The Last Showgirl, un drama que sigue la historia de una veterana bailarina cuya vida cambia de rumbo cuando el espectáculo en el que ha trabajado durante 30 años cierra inesperadamente. A sus cincuenta años, la protagonista debe replantearse su futuro profesional mientras intenta recomponer la complicada relación con su hija, relegada durante años por las exigencias del mundo del espectáculo.

La película ha cosechado un notable reconocimiento internacional en 2024, con dos nominaciones a los Globos de Oro, una nominación a Mejor actriz secundaria en los Premios BAFTA y el Premio Especial del Jurado en el Festival de San Sebastián, donde también sumó otras dos nominaciones.

Santi Campillo llega a Boogaloo este jueves

El guitarrista murciano Santi Campillo, uno de los grandes referentes del Blues-Rock en España, actuará este jueves 4 de diciembre en la sala Boogaloo Cáceres, acompañado de su Power Trío. El concierto tendrá lugar de 21.00 a 23.00 horas. Campillo, que descubrió su pasión por la guitarra a los 11 años, inició su carrera profesional en 1988 con Los Hurones, grabando su primer disco, El Verano, con notable éxito nacional. Más tarde se consolidó como fundador y principal artífice del sonido sureño de M-Clan, banda con la que grabó en Memphis, Toronto y Las Landas y alcanzó un gran reconocimiento comercial.

A lo largo de su trayectoria, ha formado parte de grupos como Rebeldes, Revolver, Los Enemigos y Pistones, además de compartir escenario y estudio con figuras como Miguel Ríos, Enrique Bunbury o Raimundo Amador. Uno de los momentos más destacados de su carrera fue su invitación por parte de Dickey Betts, de The Allman Brothers Band, para interpretar juntos el clásico 'Southbound' en la Sala Apolo de Barcelona. Los asistentes podrán disfrutar de un directo potente, lleno de virtuosismo y esencia rockera.

El Espacio Belleartes inaugura 'De la Ceca a la Meca', la nueva exposición de Carlos Kasaka

El viernes 5 de diciembre a las 21.00 horas, el Espacio Belleartes acogerá la presentación e inauguración de la exposición 'De la Ceca a la Meca', del artista plástico Carlos Kasaka.

Kasaka, creador autodidacta, se caracteriza por ofrecer una visión regeneradora y vital del arte. Su obra parte de un concepto de renacimiento, otorgando una segunda vida a muebles y objetos que ya tuvieron un uso cotidiano. En esta muestra, la unificación del color sirve como hilo conductor, donde el rojo inglés, el verde carruaje y el azul petróleo se fusionan para formar una identidad visual única.

Definiendo su estilo como collage mixto, el artista emplea papel, tijera y pegamento como base clásica del collage, incorporando además óleo y rotulador. Su sello personal combina influencias del mundo onírico, cinematográfico y oriental, y en esta ocasión, bajo la propuesta conceptual Esto es Todo, reflexiona sobre el conflicto interno entre la mente y las emociones.