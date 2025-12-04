El Colegio La Asunción, entre los 97 centros que reciben apoyo de la Fundación ”la Caixa” para impulsar proyectos educativos basados en evidencias

La Fundación ”la Caixa” ha seleccionado a 97 centros educativos de toda España dentro de la Convocatoria EduCaixa, destinada a impulsar proyectos de mejora educativa basados en evidencias científicas. Cada centro ha recibido una ayuda de 5.000 euros para diseñar e implementar iniciativas que promuevan el aprendizaje efectivo y la equidad en las aulas. En total, los proyectos alcanzarán a más de 1.200 docentes y beneficiarán directamente a 18.000 alumnos.

Entre los centros seleccionados se encuentra el Colegio La Asunción de Cáceres, que participa con el proyecto ¡Las matemáticas, molan!, orientado a reforzar la enseñanza de esta materia en Educación Primaria y el primer curso de Educación Secundaria. La propuesta desarrolla nuevas estrategias pedagógicas para acercar las matemáticas al alumnado desde una perspectiva más motivadora y didáctica.

La jornada de clausura de la segunda convocatoria se celebró este jueves en el Museo de la Ciencia CosmoCaixa, donde docentes de todo el país compartieron experiencias y recibieron el reconocimiento de la Fundación ”la Caixa”. Todas las iniciativas seleccionadas comparten un mismo enfoque: trasladar al aula prácticas educativas avaladas por la investigación científica. Entre los temas trabajados destacan la alfabetización, el aprendizaje socioemocional, la conducta, la colaboración con familias, la metacognición y el refuerzo del aprendizaje matemático.

“La educación es una de las herramientas más poderosas para reducir desigualdades y avanzar hacia una mayor equidad”, afirmó María Espinet, directora del Departamento de Educación de la Fundación ”la Caixa”. Subrayó además que la entidad mantiene un compromiso firme con los estudiantes procedentes de entornos vulnerables, convencida de la capacidad transformadora de la escuela.

Imagen del Acto / David Campos

Para facilitar la aplicación de los proyectos, los centros cuentan con las guías docentes de la Education Endowment Foundation (EEF), un referente internacional en el uso de evidencias educativas. Adaptadas al contexto español, estas guías ofrecen recomendaciones prácticas para mejorar la convivencia escolar, reforzar el aprendizaje del alumnado con dificultades en matemáticas y fomentar el desarrollo socioemocional.

EduCaixa, el programa educativo de la Fundación ”la Caixa”, trabaja con alumnado y profesorado desde Infantil hasta Formación Profesional básica y media. Su objetivo es promover competencias clave, apoyar la formación docente y favorecer el uso de evidencias como base para un sistema educativo más eficaz e inclusivo. La convocatoria vuelve a situar a la educación como eje de transformación social y a reforzar el compromiso de la entidad con la mejora de las oportunidades educativas en España.