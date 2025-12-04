El comercio cacereño podrá abrir estos dos festivos en 2026
El Ayuntamiento de Cáceres ha propuesto que los comercios abran el 4 de enero y el 27 de diciembre de 2026, a petición de las asociaciones de comerciantes locales.
El Consejo Sectorial de Comercio, en su reunión de esta mañana, ha acordado proponer el 4 de enero y el 27 de diciembre como los días en los que los establecimientos comerciales de Cáceres podrán permanecer abiertos en 2026.
El concejal de Comercio, Jorge Suárez, ha explicado que “estos días han sido elegidos a propuesta de las asociaciones de comerciantes de la ciudad, que se elevarán a la Junta en los próximos días”.
Hay que recordar que la Ley Regional de Comercio autoriza varios domingos y festivos al año para la apertura de establecimientos comerciales con el objetivo de dinamizar la actividad económica. Ocho de ellos los aprueba la Junta de Extremadura y otros dos son propuestos por los municipios.
La propuesta debe comunicarse a la Junta antes del 15 de diciembre, tal y como marca la normativa autonómica.
