Juan Ramón Corvillo, abogado de Cáceres, tras la condena a cuatro jóvenes por un caso de hostigamiento en un colegio: "El valor de un menor"

Quien pasea hoy por la Judería de Cáceres, entre casas encaladas y recodos, camina también sobre una historia de más de 130 familias que, a finales del siglo XV, partieron o se quedaron como conversas. Estas últimas vivían bajo continua sospecha, con pesquisas reiteradas y murmuraciones que pesaban más que la piedra. Y las dudas sobre el linaje alcanzaban a los hijos, que aprendían pronto que el origen hablaba antes que ellos. La historia no se repite, aunque siempre deja ecos incómodos.

Ese eco ha sonado estos días en el Juzgado de Menores de Cáceres. Una sentencia ha declarado probado que un alumno sufrió durante años insultos, aislamiento, agresiones y amenazas a la salida del colegio. El artículo 173.1 del Código Penal lo tipifica como delito contra la integridad moral. Cualquier padre entiende algo más sencillo: un chico que entraba en el aula con un nudo en el estómago.

Lo que el fallo no puede recoger es la vida interior de ese menor. Las noches en que repasa, una y otra vez, escenas que desearía borrar. La culpa absurda por no haber hablado antes. La vergüenza de ser víctima, como si hubiera hecho algo para merecerlo. El miedo a que piensen que exagera. La sensación de ser un extraño en su propio cuerpo, en su aula, en su ciudad. Ese dolor silencioso se parece más a una novela de Dostoyevski o de Hosseini que al contenido de una resolución judicial: se escribe por dentro, en frases que nadie oye, y sin embargo cambia la manera de caminar por la vida, de dormir, de ser.

Lo hemos percibido en el despacho, entrevista tras entrevista, sentado frente a nosotros. La mirada clavada en la mesa al empezar, la voz que se quebraba en determinados recuerdos, el cuidado casi quirúrgico para no añadir una palabra que no fuera cierta. Y también una extraña mezcla de miedo y alivio cada vez que terminaba una de esas conversaciones, como quien se va quitando peso a puñados pequeños. En cada encuentro había un menor que intentaba poner orden en un caos que él no había creado.

Ese menor ha vivido años con la impresión de que casi todo su entorno se había vuelto territorio hostil. Cambió de centro y el hostigamiento lo siguió. Evitaba recreos y pasillos. Pedía marcharse antes. Dormía peor. Y, a pesar de ese peso, decidió hablar.

Es ahí donde aparece el doble sentido de la palabra valor. El valor de lo que un menor representa: vida, dignidad, derecho a aprender sin miedo, futuro. Y el valor que ha mostrado este chico concreto: contar lo vivido, primero ante sus abogados, y después ante la Fiscalía, cuya actuación ha sido ejemplar, con una serenidad que nos ha desconcertado a todos. La justicia de menores puede imponer medidas socioeducativas y órdenes de alejamiento. Todo eso importa y es necesario. Pero el punto de partida es reconocer el valor que tiene un menor y el valor que puede demostrar. Él ya ha dado el paso. Ahora nos toca a todos responder y estar a la altura de ese doble valor.