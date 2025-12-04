¿Cuándo descubrieron los cacereños quiénes eran los Reyes Magos?: "Abrí el armario y vi los regalos, pero me hice la tonta"

Para los más pequeños, la magia de la Navidad se refleja en la ilusión de sus caras al descubrir los regalos que, según la tradición, traen desde el lejano Oriente los Reyes Magos. Los días previos se llenan de emoción, con cartas cuidadosamente escritas y largas noches en las que la imaginación vuela, anticipando las sorpresas que aguardan bajo el árbol.

Sin embargo, llega un momento inevitable en que la fantasía se desvanece y deja paso a la realidad: los regalos no aparecen de forma milagrosa, sino gracias al esfuerzo y al cariño de padres, hermanos y el resto de seres queridos. Esa transición, de la ingenuidad a la comprensión, deja recuerdos imborrables, a veces de sorpresa, otras de pequeña desilusión, pero siempre teñidos de cariño. Son muchos los que recuerdan con detalle cómo aquel descubrimiento o revelación marcó un momento importante en su infancia.

Revelación familiar

El joven cacereño Moisés Medina rememora aquel instante con claridad: "Mis padres me entregaron una carta escrita por ellos en la que me dijeron que los Reyes no existían", explica. En su caso, recuerda que estaba en quinto o sexto curso de Primaria: "Al principio me quedé en shock y no me lo creía, pero lo acabas asumiendo".

Moisés Medina. / Jorge Valiente / Jorge Valiente

La sorpresa inicial, confiesa, dio paso a la aceptación y a un secreto familiar que se prolongó más de lo esperado. "Al tener un hermano pequeño en casa, tuve que seguir guardando el secreto hasta hace un par de años".

De la noche a la mañana

Para Rocío Rodríguez, la verdad apareció de manera inesperada. "Ya era más o menos grande. Recuerdo que abrí el mueble de mi casa y vi un montón de juguetes. Me hice la tonta, pero el día de Reyes resultó que los regalos eran los mismos", comenta con una sonrisa. "Después le pregunté a mi madre, y terminó confirmándomelo".

Rocío Rodríguez. / Jorge Valiente

Aunque reconoce que fue "una pequeña desilusión", destaca la curiosa mezcla de certeza e incertidumbre que acompaña a la infancia: "Siempre tienes esa sensación de que no existen, pero hasta que no te lo confirman te queda la duda".

Ilusión intacta

Felipe Largo, por su parte, recuerda que su descubrimiento no fue algo que viviera en soledad, sino que se produjo de manera compartida con sus amigos. "Con 15 años ya sabía que no existían. Me enteré porque entre los amigos íbamos hablándolo hasta que llegamos todos a la misma conclusión", cuenta.

Felipe Largo. / Jorge Valiente

La noticia le causó un pequeño desengaño, pero también le dejó una enseñanza importante sobre la conciencia y las tradiciones familiares: comprender que detrás de cada ilusión siempre había amor y esfuerzo de sus seres queridos. "Aunque ya soy algo mayor, sigo conservando la ilusión hasta hoy, porque así me lo inculcaron", añade, recordando que, incluso cuando la verdad aflora, la magia de la Navidad puede mantenerse viva gracias al cariño y los recuerdos de la infancia.