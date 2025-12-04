Joaquín Paredes, filósofo de Cáceres: "Mi libro 'Un mundo a la deriva' nace para mostrar la realidad de inmigrantes, sin techo y mujeres maltratadas"

Joaquín Paredes, autor de Un mundo a la deriva, atribuye el origen de su obra al premio de denuncia social que obtuvo en Arroyo de la Luz. "Este libro está dedicado a quienes lo pasan mal, a los que llegan sin papeles, a los inmigrantes, a los sin techo, a las mujeres maltratadas. Tiene un carácter reivindicativo, y por eso lo titulé así. Habla de un mundo que parece haber perdido el norte, que no sabe hacia dónde va, y esos poemas reflejan esa sensación, no solo a nivel nacional, sino mundial".

Elaboración del libro

El proceso de elaboración del libro comenzó cuando el escritor identificó un núcleo de poemas que compartían un mismo sentido y se relacionaban entre sí. A partir de ahí, fue añadiendo algunos, quitando otros, hasta que la obra fue tomando forma. José Antonio Leal, de la editorial Márgenes, acompañó el proceso editorial de cerca, tras recibir tres versiones diferentes, finalmente eligieron una y comenzaron a trabajar juntos para preparar la edición definitiva del libro.

Presentación del poemario en el Ateneo de Cáceres el pasado 3 de diciembre. / Jorge Valiente

Poemas que datan de 2006

En cuanto a la temporalidad de los textos, el escritor ha señalado que algunos poemas incluidos datan de 2006, 2007 o 2008, mientras que otros son mucho más recientes. Explica que, aunque nunca ha dejado de escribir, no todos los poemas que produce resultan adecuados para un libro, por lo que selecciona y descarta según la coherencia de la obra. Su intención ha sido reunir textos que mantuvieran una misma dirección, evitando que fueran meros poemas sueltos y logrando así un libro cohesionado y consistente.