Juicio por drogas en Cáceres: piden seis años de prisión para una mujer reincidente que vendía sustancias en pisos

La Fiscalía Provincial de Cáceres solicita penas de hasta seis años de prisión para una mujer acusada (de forma reincidente) de dedicarse a la compra, venta y distribución de sustancias estupefacientes en diversos pisos en Plasencia desde, al menos, agosto de 2024; también más de cuatro años para otro acusado del mismo delito. Ambos serán juzgados el próximo 18 de diciembre en la Audiencia Provincial.

Operativo de la Policía Nacional

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, la investigación se inició tras un operativo de vigilancia llevado a cabo por la Policía Nacional en Plasencia, al detectar un inusual movimiento de entradas y salidas en dos viviendas utilizadas de forma habitual por los acusados. Con la autorización judicial pertinente, los agentes realizaron registros simultáneos el 30 de octubre de 2024.

En los domicilios se hallaron diversas sustancias que posteriormente fueron analizadas y confirmadas como drogas destinadas a la venta. Entre los decomisos destacan: 32,18 gramos (g) de hachís; 16,78 g de cannabis sativa; 112,74 g de cocaína de alta pureza; 7,29 g de heroína y 19,33 g de hachís.

Además, los agentes localizaron balanzas de precisión, papel de aluminio preparado para el corte y distribución de droga, así como dinero en efectivo presuntamente procedente de las ventas. La Fiscalía considera los hechos constitutivos de un delito contra la salud pública, en la modalidad de sustancias que causan grave daño, recogido en el artículo 368 del Código Penal.

En prisión provisional

Respecto a uno de las acusados, se aprecia la agravante de reincidencia. El Ministerio Público solicita para ella seis años de prisión y una multa de 31.395 euros, además de inhabilitación especial. Para el otro acusado pide cuatro años y seis meses de prisión y la misma cuantía de multa.

Ambos se encuentran en prisión provisional desde el 29 de octubre de 2024. La Fiscalía solicita también la destrucción anticipada de la droga, la incautación del dinero intervenido y propone para el juicio oral la declaración de los acusados, testigos policiales y peritos encargados del análisis de las sustancias.