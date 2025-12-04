Jupol exige un “refuerzo inmediato” de la Policía Nacional en Cáceres tras la reyerta en Aldea Moret, que se saldó con un agente herido y de baja laboral

El sindicato JUPOL ha exigido un “refuerzo inmediato” de la Policía Nacional en Cáceres después de que un policía del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) resultara “herido de gravedad” durante una intervención en la barriada de Aldea Moret, por una reyerta entre bandas.

Medio centenar de implicados

La actuación tuvo lugar en medio de una “pelea multitudinaria en la que participaron cerca de medio centenar de personas”, y en la que un individuo “armado con un cuchillo de grandes dimensiones llegó a poner en riesgo la vida de varios agentes”.

Según relata JUPOL, la patrulla del agente lesionado era la única unidad del GAC operativa en la ciudad en ese momento. Durante la intervención, el policía “detectó que el individuo armado se dirigía hacia un agente de paisano y se abalanzó sobre él para evitar una agresión que podría haber sido mortal”. En el forcejeo ambos cayeron al suelo, lo que provocó al agente una fractura de peroné que “lo mantendrá de baja durante un largo periodo”.

Tras solicitar refuerzos, solo entonces pudieron acudir unidades del GOR y de Policía Judicial. El sindicato califica la situación como “insostenible” y asegura que este episodio “no es un caso aislado, sino la consecuencia directa del abandono del Ministerio del Interior y de la Dirección General de la Policía”.

Escasez de efectivos y medios

Denuncian que la escasez de efectivos y la falta de medios de protección está llevando a los agentes “al límite”, especialmente a quienes integran las unidades de primera respuesta. “A día de hoy no podemos garantizar la seguridad ciudadana”, advierten con contundencia.

JUPOL insiste en que las plantillas actuales son insuficientes y que los policías se ven obligados a intervenir en situaciones de extrema violencia en clara inferioridad numérica. “Es inaceptable que un agente tenga que usar su propio cuerpo como escudo frente a un individuo armado porque no dispone de los medios adecuados ni del apoyo necesario”, denuncian.

Una de las principales reivindicaciones del sindicato es la dotación de dispositivos electrónicos de control (Taser) para todas las patrullas, una herramienta que —subrayan— ha demostrado su eficacia en la reducción de riesgos para agentes y ciudadanos. JUPOL acusa además a la Administración de incumplir la normativa de prevención de riesgos laborales al no garantizar una protección eficaz a los funcionarios policiales.

Ante esta situación, el sindicato reclama al ministro del Interior “el fin de la pasividad institucional” y la adopción de medidas inmediatas: una evaluación de riesgos laborales específica para las unidades de Seguridad Ciudadana de Cáceres y Plasencia, el refuerzo de las plantillas en ambas ciudades y un aumento real de los efectivos en la calle. Además, piden una respuesta firme frente a reincidentes que “actúan con total impunidad”.