Luces, música y figuras en movimiento: el belén de la Diputación, "el más bonito de Cáceres", llega al palacio de Carvajal

170 piezas, 40 de ellas móviles. Un juego de luces, generador de niebla y hasta un guiño local. El belén tradicional de la Diputación de Cáceres ya se puede visitar en el palacio de Carvajal. Ha sido el presidente de la Diputación Provincial, Miguel Ángel Morales, junto a niños de cuatro colegios de la provincia (“Nuestra Señora de la Candelaria”, de Fresnedoso de Ibor; “San Bartolomé”, de Bohonal de Ibor; “Eugenio Jiménez Igual”, de El Gordo, y “María de los Ángeles Ballesteros”, de Vegaviana), los encargados de inaugurarlo este jueves.

«Comenzamos, un año más, la tradición de poner en marcha el belén más bonito de la provincia y la capital con seguridad. Un referente ya a todos los niveles en la ciudad de Cáceres», aseguraba Morales a este diario. «Quiero agradecer a los trabajadores de la Diputación Provincial que todos los años se esmeran durante un mes en hacer un belén único. Un belén activo, que está vivo y recoge además la importancia de lo que es el espíritu navideño: paz y concordia».

Niños

Sobre los niños presentes, aseguró que «queremos que sean protagonistas y que aprendan, y que de alguna manera disfruten este día». A ellos, ya en el acto, les explicó que «muchas de las cosas que se ven en el belén, cuando se desmonte, se reutilizarán. La arena, el corcho… aquí no se tira nada».

También les pidió que, cuando crezcan, hagan de este un mundo mejor. «Lo importante es lo que significa para vosotros y para nosotros la Navidad. En un mundo en el que hay muchas guerras y mucho conflicto, los niños tenéis que intentar que el mundo sea mejor. Los que somos ya mayores no lo estamos haciendo bien, en España también hay mucha crispación. Por eso, entre todos tenemos que hacer que el mundo sea más justo y haya más paz».

Después de varios villancicos cantados, llegó la hora del encendido. Se encendieron las luces del belén y las figuras comenzaron a moverse. Bastaba con ver las caras de los niños para poder adivinar que, en efecto, ha sido otro éxito.

Novedades

Y si es un éxito es gracias a los coordinadores y montadores que han estado un mes exacto montándolo y estando pendientes de todos y cada uno de los detalles. Jose Manuel Facundo, que es uno de ellos, relataba cómo estaba «algo nervioso», pues su obra la van a ver miles de personas.

Además, hay alguna que otra novedad. «Hemos incorporado un rebaño de cabras, 4 o 5 piezas más, hemos hecho un poco más alta la montaña y hemos metido un sistema de niebla». Pero, sobre todo, se ha incorporado un pequeño guiño a Cáceres y, más concretamente, al propio palacio de Carvajal. Aunque pasa un poco desapercibido, quienes se percaten verán la icónica torre circular del palacio. «Como todos los años estamos aquí, este año hemos decidido rendirle homenaje al edificio».

Imagen de la pequeña torre de Carvajal. / Jorge Valiente

La Navidad ya está aquí gracias a este y otros detalles como la pista de hielo o las luces que ya se pueden admirar en la ciudad. Y aunque hay muchos belenes, ninguno va a ser tan especial como este, «el más bonito».

Horario

El Belén podrá visitarse hasta el 11 de enero de 2026, de lunes a viernes, de 09:00 a 20:30 horas, sábados, de 10:00 a 13:30 y de 17:00 a 19:30 horas y domingos y festivos (6, 8, 24 y 31 de diciembre de 225 y 6 de enero de 2026), de 10:00 a 13:30 horas, a excepción del 25 de diciembre y el 1 de enero, que permanecerá cerrado.