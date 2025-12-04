‘Maestros de la costura Celebrity 2’ fusiona arte y moda en el Museo Helga Alvear de Cáceres

El talent show, producido por RTVE (para el prime time de La 1 de TVE) en colaboración de Shine Iberia (Banijay Iberia), ha grabado en el Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear de Cáceres una de sus pruebas por equipos de la segunda edición de Maestros de la costura Celebrity . En el arranque de la primer edición, el programa obtuvo un 10,5% de share y 1.032.000 espectadores.

Los rostros de la grabación

La presentadora placentina, Raquel Sánchez Silva, y el jurado formado por Lorenzo Caprile, María Escoté y Luis de Javier coincidieron con Francisco Palomino, Secretario General de Cultura de la Junta de Extremadura; Sol Giralt, Secretaria General de Economía, Empresa y Comercio de la Junta de Extremadura; Miguel Ángel Mendiano, Director General de Extremadura Avante, y el Concejal de Economía, Hacienda, Turismo y Relaciones UEX, Ángel Orgaz, en representación del Ayuntamiento de Cáceres.

El talent show ‘ ha escogido la ciudad de Cáceres como enclave para rodar una de sus pruebas por equipos. El programa se trasladó al Museo Helga Alvear, donde los aprendices realizaron una prueba en la que se unió el mundo del arte con la moda.

Aprendices

La segunda edición del talent se emitirá a partir del año que viene. La modelo, actriz y presentadora Jaydy Michel, el cantante Mario Vaquerizo, el estilista y diseñador de moda Josie, los actores Pepón Nieto, Jazz Vilá, Mariola Fuentes, Silvia Marty, el piragüista olímpico Pau Echániz, la compositora y cantante Beatriz Luengo y los gemelos modelos Edu y Jorge Román serán los aprendices que, durante las semanas de competición en el programa, descubrirán las principales técnicas de costura y confección, reproducirán diseños de alta costura y darán vida a las telas hasta convertirlas en todo tipo de prendas.

Con la grabación de 'Maestros de la Costura Celebrity' en el Museo Helga de Alvear "se convierte en el epicentro del diseño nacional", aseguran desde el consistorio cacereño.

Esta colaboración, impulsada por la Junta de Extremadura, el Ayuntamiento de Cáceres y Extremadura Avante, con la colaboración del Museo Helga de Alvear, fusiona la alta costura con el arte contemporáneo y el Patrimonio de la Humanidad, "proyectando la imagen de la región como un destino de turismo cultural y creativo de primer nivel".

El evento supone un apoyo directo al sector textil de la comunidad y a la candidatura de Cáceres como Capital Europea de la Cultura en 2031, "posicionando a Extremadura como referente de la moda ética, la excelencia artesanal y la vanguardia en el panorama internacional".