Marisol Pastor, podóloga: "Muchos problemas de espalda, rodillas y lesiones deportivas tienen su origen en la pisada"

Marisol Pastor, podóloga y enfermera con más de dos décadas de experiencia, llegó al ámbito de la podología casi por casualidad. Cuando tuvo que elegir carrera, tenía claro que estudiaría Enfermería, pero aquel año se incorporó por primera vez en Extremadura la titulación de Podología. Aconsejada por sus padres, a quienes hoy reconoce como auténticos visionarios, decidió apostar por una formación que estrenaba su primera promoción.

"Con 23 años decidí abrir mi propia clínica"

"Reconozco que al principio fui un poco a probar, tal como había acordado con mis padres, pero terminé enganchándome, me gustó muchísimo. Además, era un área sanitaria bastante desconocida y la encontré realmente interesante. Terminé la carrera a los tres años y, con 23, decidí abrir mi propia clínica. En aquel momento solo había dos salidas posibles, dar clases en la universidad o crear tu propio proyecto. Tuve la suerte de contar con una familia que me apoyó y confió en mí desde el primer momento. Para mí fue un gran reto, porque me convertí en la primera mujer empresaria de mi familia".

Avances en tecnología y aparatología

Una vez que abrió su clínica, se matriculó en Enfermería y durante un tiempo compaginó ambas cosas. Más adelante fue madre y decidió dedicarse por completo a la clínica y apostar plenamente por su crecimiento. Desde que comenzó hasta ahora, el cambio en la profesión ha sido enorme, los avances en tecnología y aparatología han sido especialmente significativos. Además, el trato con el paciente también ha evolucionado de manera notable. "El campo de la podología es muy amplio, pero mi trayectoria me ha llevado a centrarme en los estudios de la pisada avanzada y en el mundo de las plantillas. Creo que esta especialización está muy vinculada a mi perfil personal, ya que desde pequeña me apasionan el deporte y la danza. Esto me ha impulsado a buscar soluciones prácticas y a relacionar mis intereses con mi trabajo para entender mejor el funcionamiento del cuerpo".

Personas que conviven con el dolor

"Lo bonito de mi profesión es que muchos de los tratamientos que aplicamos al paciente ofrecen soluciones bastante rápidas, por lo que pueden encontrar alivio en un periodo de tiempo corto. Al mismo tiempo, es cierto que hay muchas personas que han aprendido a convivir con el dolor. Por eso, cuando llegan a la clínica y les explico por qué les duele la espalda, la rodilla o por qué no pueden practicar el deporte que tanto les gusta, y les muestro que el origen puede estar en la pisada, se sorprenden. Muchos han pasado años buscando una solución, porque antes la podología era vista como la última opción. Hoy, por suerte, es de las primeras".