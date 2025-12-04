Monacal abre sus puertas en Cáceres: tradición, gastronomía y turismo se dan cita estos días

Llegó el día y, oficialmente, Monacal está aquí. Este jueves ha tenido lugar la inauguración de esta feria que mezcla tradición, gastronomía y turismo. Desde esta mañana se espera la visita de miles de turistas ya que, además, el evento coincide con el puente.

Son varias las autoridades que se han encontrado en el acto en el Palacio Episcopal. El Obispo de la Diócesis de Coria-Cáceres, Jesús Pulido, el alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, la concejala de Cultura, Victoria Bazaga, y el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, entre otros.

El primero en hablar fue el regidor cacereño, quien no solo agradeció a la Diócesis la iniciativa, sino que aseguró estar «convencido de que va a ser un auténtico éxito». «Siempre digo que tenemos una joya en la ciudad de Cáceres, ciudad Patrimonio de la Humanidad, con un patrimonio histórico y artístico realmente espectacular. Pero si es espectacular ese patrimonio, no es menos lo que albergan algunos de esos palacios y edificios, los cuales algunos son conventos con una gran calidad humana», aseguró Mateos.

El alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, interviene en el acto. / Jorge Valiente

«Esa calidad humana es la que vamos a contemplar y poder disfrutar estos próximos días». El edil finalizó dando las gracias también a los conventos extremeños por «posibilitar que podamos disfrutar, un año más, de los dulces conventuales y, sobre todo, que podamos darlo a conocer, no solo a los cacereños, sino fuera de nuestras fronteras».

La concejala de Cultura se mostró «contentísima», y resumió el evento en tres conclusiones: «Es un trabajo maravillosamente coral en el que cada uno hemos podido poner lo que queríamos para colaborar; es para ayudar a quien lo necesita, como siempre hace la Iglesia; y se fomenta el patrimonio gastronómico que, además, se pone en primer plano en un momento tan importante como es el puente que, ya adelanto, está en torno al 100% de ocupación, por lo que la ciudad va a estar a rebosar».

Buenos y dulces días

También se mostró «encantado» el presidente de la Diputación Provincial de Cáceres, Miguel Ángel Morales. «La Diputación siempre está encantada de colaborar con la Diócesis de Coria-Cáceres o la de Plasencia. Esta vez nos pidieron la ayuda y apoyo para algo que es fundamental en la vida y la sociedad: suprimir las barreras arquitectónicas y que sea accesible este palacio y la concatedral para aquellas personas que no tienen la capacidad suficiente, como personas mayores o personas discapacitadas», comentó.

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, interviene. / Jorge Valiente

«La Diputación está encantada de colaborar siempre por el bien común, y en este caso se toca la gastronomía de la mejor provincia de España». También aseguró estar «seguro de que las jornadas van a ser maravillosas y ojalá haya muchas compras». «En un mundo tan individualista, con tantos problemas y tantas guerras, que haya gente empeñada en trabajar por el bien común y la paz, va a estar siempre va a aliarse siempre con la Diputación Provincial», finalizó.

Más de 100 voluntarios

Por último, el Obispo de la Diócesis, Jesús Pulido, fue quien, finalmente, se encargó de inaugurar la feria, «lleno de ilusión y de ganas». «Este es un proyecto que nace con vocación de futuro, y Dios quiera que pueda perdurar en el tiempo».

En Monacal participarán 14 conventos de toda Extremadura, los cuales estarán todos representados en forma de dulces en el Palacio Episcopal de la plaza de Santa María. «Van a ser unos días de puertas abiertas, que abre de par en par por primera vez por un motivo que merece la pena: el apoyo a las religiosas de clausura contemplativa extremeñas», añadió.

En la Diócesis de Coria-Cáceres hay 60 monjas de clausura, en Plasencia 90 y en la de Mérida-Badajoz, 120. «Me alegro mucho que durante estos días el claustro de este obispado se convierta en el escenario de todos los monasterios para ofrecer sus dulces y, sobre todo, ponerlas en el candelero y manifestar nuestro agradecimiento». «Las monjas de clausura forman parte de la mejor cara de nuestra sociedad por derrochar amor y comprensión, ser totalmente desinteresadas y no moverse por los criterios mundanos», apostilló.

El Obispo de la Diócesis de Coria-Cáceres, Jesús Pulido. / Jorge Valiente

La acogida, según asegura el Obispo, ha sido «sorprendente», tanto de los patrocinadores como de los ciudadanos. Finalmente, serán más de 100 voluntarios los que hagan posible este evento religioso que comienza este jueves y no para hasta el lunes. «La respuesta generosa, la dedicación y el trabajo que esta cita ha despertado ya es un éxito y nos demuestra que merece la pena, nos hace mejores, y bien nacidos por ser agradecidos».

Y así, sin más dilación, la feria quedó oficialmente inaugurada.

Monacal

Durante cuatro días, los visitantes podrán adquirir 74 variedades de dulces, con una previsión de 9.000 cajas a la venta. Los beneficios se destinarán íntegramente a los conventos participantes. Además, en la Plaza de Santa María se habilitarán degustaciones solidarias de chocolate y café.

Como antesala del evento, este mismo jueves se celebrarán las I Jornadas Profesionales Monacal, con conferencias, encuentros especializados, talleres de hierbas aromáticas, sesiones sobre turismo, patrimonio y gastronomía, y demostraciones culinarias en directo.

Imagen de la feria preparada. / Jorge Valiente

El programa contará con la participación de chefs como Javier Martín, Parador de Cáceres, Restaurante Mamay Aldana y El Pensionista, que ofrecerán demostraciones de cocina monacal adaptada a la gastronomía actual.

Los precios de los dulces, para quien le interese, rondará entre los 4 y los 15 euros. Todo lo recaudado será destinado a los conventos que buscan que la ciudadanía conozca de primera mano todo lo que conllevan estos deliciosos dulces.