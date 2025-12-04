La nieve asoma en el norte de Cáceres y deja las primeras estampas invernales en plena antesala de la Navidad: La Garganta pasa de un manto de ceniza a un manto blanco

El invierno ha hecho su primera aparición seria en Extremadura. La bajada de la cota de nieve durante la madrugada y primeras horas de este miércoles ha permitido que distintas zonas del norte de la región amanezcan cubiertas por un fino manto blanco. Localidades como La Garganta, puntos de La Vera o áreas de Hervás han registrado las primeras nevadas de la temporada, que anticipan un cambio de tiempo propio de las semanas previas a la Navidad.

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para las próximas horas un cielo nuboso con precipitaciones débiles, sobre todo por la mañana, y una cota de nieve que oscilará entre los 1.000 y 1.500 metros, lo que podría dejar nuevas acumulaciones en las sierras del norte cacereño. Las temperaturas tenderán a subir ligeramente a lo largo del día, aunque el ambiente seguirá siendo frío. El viento soplará del suroeste y oeste, flojo o moderado según la zona.

El amanecer ha estado marcado por rachas intensas de viento, que durante la madrugada rozaron los 70 km/h y que, en las primeras horas del día, han superado con facilidad los 40-45 km/h, con picos cercanos a los 50 km/h. Este factor ha acentuado la sensación térmica, dejando en algunos municipios valores percibidos de entre 1 y 2 grados bajo cero, pese a que los termómetros marcaban 3 o 4 grados reales.

Por qué nieva y qué tiene de especial este fenómeno

Las nevadas registradas responden a la entrada de una masa de aire frío en altura y al choque con la humedad procedente del Atlántico. Cuando la temperatura del aire y del suelo desciende lo suficiente, el vapor de agua se congela formando cristales de hielo que caen en forma de copos. Esta situación, unida a la orografía del norte extremeño, favorece que zonas como Hervás, La Garganta o Aldeanueva de la Vera sean las primeras en recibir nieve cada temporada.

Más allá de la meteorología, la nieve tiene un componente emocional y paisajístico que en Extremadura se vive de manera especial: transforma los pueblos, realza los bosques caducifolios del Valle del Ambroz o La Vera y anticipa la llegada de un ambiente navideño que cada año atrae a visitantes y fotógrafos en busca de las primeras postales invernales.

Precauciones ante el primer episodio invernal

Con la nieve y el viento llegan también las recomendaciones. Protección Civil recuerda la importancia de extremar la precaución en carretera, especialmente en puertos de montaña y vías secundarias del norte cacereño, donde pueden aparecer placas de hielo. También aconseja llevar ropa de abrigo adecuada, evitar desplazamientos innecesarios en momentos de rachas fuertes y mantenerse informado de la evolución del tiempo.

En zonas de senderos o gargantas, se recomienda no caminar cerca de cauces con crecidas y evitar rutas de montaña si se desconoce el estado del terreno. Las temperaturas seguirán siendo bajas, con especial atención a la sensación térmica en primeras horas y durante la noche.

Las primeras nevadas dejan así una mezcla de belleza invernal y prudencia, una combinación que marca el inicio de la temporada fría en Extremadura y que, si se mantiene la tendencia, podría traer nuevos episodios a lo largo de las próximas semanas.

Nada que ver el paisaje de hoy en La Garganta con el vivido en los incendios de este verano. Pueblo de corazón, La Garganta es una gran familia de apenas 300 habitantes, que vivió la crudeza del fuego el pasado 30 de agosto cuando la concejala de Cultura y Turismo, Olivia Barros, subrayaba ese espíritu colectivo frente al fuego: "Estamos organizando bocadillos, fruta, agua y coches que suben continuamente a las zonas más cercanas para abastecer a los equipos. Los jóvenes están entregados, nadie se queda quieto".

Barros explicaba entonces que contaban con un gran despliegue de medios aéreos y terrestres, pero destacaba la participación de los voluntarios. "Hay mucha gente deportista, porque este es un pueblo de montaña, y conocen bien el monte. Están orientando a los bomberos para que puedan moverse más rápido por una zona que desconocen. Incluso la Guardia Civil nos ha reconocido que ese apoyo es muy valioso porque facilita y agiliza el trabajo".

La concejala advertía ese día de que los puntos más delicados del incendio dentro del término municipal eran "la zona del río Balozano, de gran valor natural y ganadero, y también La Muela, una parte del monte. Por eso, si las llamas llegan allí, podrían alcanzar con bastante facilidad el Corral de los Lobos, justo en la parte alta, donde está el mirador y buena parte de nuestros recursos turísticos".

El alcalde de La Garganta, Juan González, destacaba cómo, en apenas un día y medio, los vecinos consiguieron levantar un cortafuegos de seis kilómetros de longitud y setenta metros de ancho. "Viendo lo que estaba ocurriendo en Jarilla y los alrededores, entendimos que había posibilidades de que el incendio avanzase hacia aquí. Ante esa situación decidimos convocar a voluntarios y nos sorprendió la respuesta. Pensábamos que acudirían unas veinte personas, pero se presentaron cerca de doscientas, no solo del pueblo —que tiene 350 habitantes—, sino también de localidades vecinas como Béjar", detallaba entonces. Hoy, la estampa es bien distinta: del negro de la ceniza a un manto blanco por la nieve.