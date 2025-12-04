La pista de hielo de la plaza Mayor de Cáceres echa a rodar: "Siempre funciona"

Se hizo de rogar pero su apertura ha llegado. La pista de hielo de la plaza Mayor de Cáceres ha abierto sus puertas este jueves, concretamente a las 18.00 horas. En las siguientes horas se escucharon ya los primeros villancicos y se vieron a los primeros niños disfrutar de la ya mítica atracción, que este año es la más grande de todas las que se han puesto, con 800 metros cuadrados.

La pista tenía prevista su apertura inicialmente el mismo día del encendido de luces, el viernes 28, pero hubo que atrasarla por problemas con la generación de electricidad. Aunque desde el consistorio se apuntaba al lunes o el martes como plazo, finalmente ha sido este jueves.

El dueño de la pista, Antonio García, se mostraba seguro pese a la poca afluencia que ha tenido en los primeros minutos de apertura. «La gente ya está bajando». Hay que tener en cuenta que es día de diario, y además ha llovido, por lo que se puede tildar hasta de lógico que no mucha gente decida ir a patinar. Sin embargo, se avecina un puente festivo donde es de esperar que la afluencia sea bastante mayor.

Imagen de la pista de hielo. / Jorge Valiente

«Esperamos más gente. Aquí la pista funciona siempre porque ya es un clásico», comenta. «En Cáceres a la gente le gusta la pista y el sitio donde está montada». No ve impedimento ninguno en que sea día de diario, ya que sabe que con el paso de los días la pista se irá llenando más y más.

Este año, junto a un cartel que dice 'Feliz Navidad', el centro de la pista la corona un muñeco de nieve. El precio de la entrada está puesta en 9,5 euros, pero sí es cierto que es con tiempo ilimitado. Este año se volverá al formato original, después de que el año pasado se recurriera a una pista sintética tras quedar desierta la licitación del contrato. Las personas altas tendrán complicado una vez más patinar, ya que la talla máxima es un 47, y la pista estará abierta hasta el 7 de enero y con un horario de 13.00 horas a 00.00 horas.

Empresa

Es la empresa jienense Donaelia SL la que se encargará de su gestión. Cuenta con más de 20 años de experiencia en este tipo de instalaciones y ha sido la única que presentó ofertas para su gestión.