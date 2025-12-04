El último caso de acoso escolar en Cáceres obliga a plantear la ampliación de recursos y apoyo psicológico ante el impacto duradero de las secuelas en las víctimas

Cáceres ha intensificado en los últimos meses las actuaciones destinadas a prevenir el acoso escolar, un fenómeno que preocupa a centros educativos, familias y autoridades locales por su impacto creciente en la salud mental de los menores. La ciudad ha reforzado los protocolos obligatorios en colegios e institutos, ampliado la formación del profesorado y puesto en marcha nuevas herramientas para facilitar la detección precoz de situaciones de bullying. Entre las medidas aplicadas destacan la revisión del Protocolo de Convivencia y Bienestar, la creación de comisiones de seguimiento en los centros y la implantación de programas de mediación entre iguales, así como charlas impartidas por especialistas en convivencia y Policía Nacional para alertar sobre conductas de riesgo.

Los expertos subrayan que las consecuencias del acoso pueden prolongarse durante años, generando ansiedad, depresión, problemas de autoestima o dificultades para socializar en la edad adulta. Psicólogos que trabajan en programas municipales advierten que muchos menores arrastran secuelas incluso tiempo después de haber cambiado de centro, lo que ha llevado a reforzar los recursos de apoyo emocional. En Cáceres existen servicios como el Equipo de Orientación Educativa, el punto de atención psicológica del Ayuntamiento dentro del Plan Municipal de Infancia y Adolescencia y la línea estatal contra el acoso escolar (900 018 018), que ofrece asistencia gratuita y confidencial.

La prevención no recae solo en los protocolos oficiales. Padres y educadores juegan un papel decisivo en la detección temprana, ya que suelen ser los primeros en advertir cambios de conducta, aislamiento o rechazo repentino hacia el colegio. En esa línea, las AMPAs están recibiendo formación específica y la Consejería de Educación ha impulsado materiales didácticos para que las tutorías trabajen la convivencia, la empatía y el uso responsable de las redes sociales. A ello se suman proyectos de centros educativos cacereños que buscan crear entornos más inclusivos, desde actividades de integración en el aula hasta campañas para visibilizar la diversidad.

La ciudad cuenta también con iniciativas comunitarias que están cobrando peso, como talleres impulsados por asociaciones juveniles, campañas de sensibilización en barrios y actividades organizadas por entidades sociales que trabajan con población vulnerable. Su objetivo es ofrecer espacios seguros donde los menores puedan expresar lo que viven, recibir apoyo y fortalecer su autoestima.

La sentencia al completo La justicia de menores ha dictado una sentencia contundente en Cáceres tras reconocer un prolongado y grave caso de acoso escolar que se extendió durante varios años y que marcó profundamente la vida de la víctima, un estudiante calificado como de altas capacidades. Cuatro menores han sido condenados por un delito contra la integridad moral después de asumir ante la juez los hechos y aceptar las medidas solicitadas por el Ministerio Fiscal. Según la sentencia, los agresores -entonces alumnos de un mismo centro educativo de Cáceres capital- comenzaron a hostigar a su compañero desde 1º de la ESO, cuando aún eran inimputables, y mantuvieron el acoso de forma continuada hasta 3º de la ESO, con 14 años ya cumplidos. Los insultos eran diarios, repetitivos y especialmente crueles: burlas sobre su aspecto físico, su familia, su orientación sexual, la profesión de su padre o su valía personal. A ello se sumaban collejas, empujones, zancadillas, aislamiento deliberado y humillaciones públicas. Un “infierno total” para la víctima La víctima relató que evitaba acudir al aula, pedía a su madre que lo recogiera antes y vivía con angustia constante. Durante los cambios de clase le escondían el material escolar, exigían dinero para devolvérselo y en los recreos debía alejarse y relacionarse con alumnos más pequeños para esquivar las agresiones. Fuera del colegio tampoco hallaba descanso: en parques y espacios públicos los menores continuaron con las amenazas y vejaciones incluso tras su traslado a otro centro educativo para el curso 2024/2025. El último episodio, ocurrido el 21 de octubre de 2024, se produjo cuando el joven regresaba a casa con su padre y estando ya en el nuevo colegio. Varios acosadores le increparon de nuevo en plena calle. Cuando el padre se bajó del vehículo para pedir explicaciones, los menores respondieron con burla y desafío. La familia decidió entonces denunciar ante la Policía Nacional. Solo después de que el colegio y los menores fueran notificados de la denuncia, el hostigamiento -que había continuado incluso tras el cambio de centro- cesó por completo. Las penas: tareas socioeducativas y alejamiento Los cuatro menores han aceptado los hechos y la responsabilidad. La juez ha impuesto: 8 meses de tareas socioeducativas para tres de ellos, 6 meses de tareas socioeducativas para el cuarto, un año de orden de alejamiento y prohibición de comunicación con la víctima a menos de 50 metros, incluyendo su domicilio, centro educativo y lugares que frecuente, además de costas procesales a partes iguales La sentencia es firme y se inscribirá en el Registro Central de Sentencias Firmes de Menores. Además, se recuerda que queda prohibida la difusión de datos que permitan identificar a los menores implicados, en cumplimiento del Estatuto de la Víctima y la legislación de protección de menores. Un caso que reabre el debate El expediente revela un patrón de acoso sostenido que se fue intensificando pese a los cambios de entorno escolar, y que únicamente cesó tras la intervención policial. Un caso extremo que, según fuentes jurídicas, pone de nuevo sobre la mesa la necesidad de reforzar los mecanismos de prevención, detección temprana y acompañamiento psicológico en los centros educativos. La familia del menor espera que esta resolución “sirva para que ningún niño vuelva a vivir lo que él vivió”. El tribunal, por su parte, subraya el carácter reeducativo de las medidas, basadas en la responsabilidad, la reparación y el aprendizaje, de preservar su intimidad y evitar cualquier forma de revictimización. La defensa de la víctima ha sido asumida por el despacho cacereño Corvillo Abogados, bajo la dirección letrada del abogado Rafael Corvillo Díaz, que ha intervenido como acusación particular en representación del menor afectado.

Además, los especialistas recuerdan que los estudiantes que sufren acoso escolar disponen de derechos legales recogidos en la normativa estatal y autonómica. La víctima tiene derecho a que el centro active el protocolo de protección, a recibir medidas de seguridad inmediatas y a que se investiguen los hechos. En los casos más graves, las familias pueden acudir a la Fiscalía de Menores o solicitar la intervención de servicios sociales. Las autoridades locales colaboran con los centros para reforzar la vigilancia en entornos escolares, mientras que Policía Nacional y Guardia Civil actúan cuando el acoso incluye amenazas, coacciones o delitos relacionados con el entorno digital.

Con estas medidas, Cáceres busca consolidar un modelo de prevención integral que combine educación, salud mental, apoyo comunitario y protección legal, con el objetivo de que todos los estudiantes crezcan en entornos seguros, inclusivos y libres de violencia.

Precisamente, el abogado Juan Ramón Corvillo reflexiona hoy en un articulo sobre la reciente sentencia del Juzgado de Menores de Cáceres, que ha declarado probado que un alumno sufrió durante años insultos, aislamiento, agresiones y amenazas a la salida del colegio. El artículo 173.1 del Código Penal lo tipifica como delito contra la integridad moral. Cualquier padre entiende algo más sencillo: un chico que entraba en el aula con un nudo en el estómago.

"Lo que el fallo no puede recoger es la vida interior de ese menor. Las noches en que repasa, una y otra vez, escenas que desearía borrar. La culpa absurda por no haber hablado antes. La vergüenza de ser víctima, como si hubiera hecho algo para merecerlo. El miedo a que piensen que exagera. La sensación de ser un extraño en su propio cuerpo, en su aula, en su ciudad. Ese dolor silencioso se parece más a una novela de Dostoyevski o de Hosseini que al contenido de una resolución judicial: se escribe por dentro, en frases que nadie oye, y sin embargo cambia la manera de caminar por la vida, de dormir, de ser", explica Corvillo.

En el despacho

"Lo hemos percibido en el despacho, entrevista tras entrevista, sentado frente a nosotros. La mirada clavada en la mesa al empezar, la voz que se quebraba en determinados recuerdos, el cuidado casi quirúrgico para no añadir una palabra que no fuera cierta. Y también una extraña mezcla de miedo y alivio cada vez que terminaba una de esas conversaciones, como quien se va quitando peso a puñados pequeños. En cada encuentro había un menor que intentaba poner orden en un caos que él no había creado.

Ese menor ha vivido años con la impresión de que casi todo su entorno se había vuelto territorio hostil. Cambió de centro y el hostigamiento lo siguió. Evitaba recreos y pasillos. Pedía marcharse antes. Dormía peor. Y, a pesar de ese peso, decidió hablar.

Es ahí donde aparece el doble sentido de la palabra valor. El valor de lo que un menor representa: vida, dignidad, derecho a aprender sin miedo, futuro. Y el valor que ha mostrado este chico concreto: contar lo vivido, primero ante sus abogados, y después ante la Fiscalía, cuya actuación ha sido ejemplar, con una serenidad que nos ha desconcertado a todos. La justicia de menores puede imponer medidas socioeducativas y órdenes de alejamiento. Todo eso importa y es necesario. Pero el punto de partida es reconocer el valor que tiene un menor y el valor que puede demostrar. Él ya ha dado el paso. Ahora nos toca a todos responder y estar a la altura de ese doble valor", concluye el letrado.