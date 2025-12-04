Se vende el piso que todos quieren en Cáceres: moderno, luminoso y junto al Parque del Príncipe

Cáceres ofrece actualmente oportunidades inmobiliarias que no se pueden dejar pasar. Desde pisos completamente reformados en zonas céntricas hasta amplias viviendas familiares en barrios consolidados, la ciudad presenta opciones para todos los gustos y necesidades. Hoy destacamos dos inmuebles excepcionales: un piso moderno junto al Parque del Príncipe, ideal para quienes buscan diseño y comodidad, y un espacioso piso en Nuevo Oeste–Sierrilla, pensado para familias que valoran amplitud, luz y confort. Ambas viviendas combinan ubicación, calidad y excelente relación entre precio y prestaciones, convirtiéndose en opciones muy atractivas para comprar en la capital cacereña.

Piso reformado en Aguas Vivas por 175.000 euros

Cocina de piso en Aguas Vivas, Cáceres / Tucasa.com

Cáceres cuenta con una nueva oportunidad para quienes buscan estrenar vivienda sin renunciar a una de las zonas más cómodas y demandadas de la ciudad. Se trata de un piso completamente reformado ubicado en Aguas Vivas–La Zambomba, a escasos metros del Parque del Príncipe, uno de los pulmones verdes más apreciados por los cacereños.

La vivienda, con 89 m², presenta una reforma integral de diseño que combina estilo moderno, materiales de primera calidad y una distribución pensada para aprovechar cada metro. Su precio: 175.000 €, una cifra muy competitiva para una zona consolidada y con todos los servicios a mano.

Reforma integral y espacios luminosos. El piso destaca por su amplia zona de salón con cocina integrada, un espacio diáfano y muy luminoso que se ha convertido en el corazón de la casa. La cocina, completamente nueva, incorpora mobiliario en un elegante tono verde y electrodomésticos a estrenar.

Dispone de tres dormitorios con buena iluminación natural y dos baños completos, ambos con plato de ducha y acabados de alta gama. La reforma incluye puertas lacadas en blanco, iluminación LED empotrada, suelos imitación madera, carpintería exterior nueva y la renovación total de instalaciones de electricidad y fontanería.

Un hogar moderno para entrar a vivir con grifería en negro mate y oro cepillado, revestimientos exclusivos, zonas de almacenaje integradas y una estética actual en toda la vivienda. Una opción ideal para quienes desean mudarse sin preocuparse por reformas.

En una de las mejores zonas de Cáceres, junto al Parque del Príncipe, rodeada de áreas verdes, comercios, colegios, centros de salud y zonas deportivas. Además, ofrece facilidad de aparcamiento y excelentes comunicaciones.

Una oportunidad ideal para familias, parejas o inversores que buscan estrenar hogar en una de las áreas con mayor calidad de vida de la ciudad.

Piso amplio y luminoso en Nuevo Oeste por 246.500 euros

Piso en Nuevo Oeste, Cáceres / Tucasa.com

El barrio de Oeste–Nuevo Oeste–Sierrilla suma una nueva oportunidad inmobiliaria un piso espacioso, luminoso y con calidades excelentes, ideal para familias que buscan amplitud y confort. Con 135 m² construidos, esta vivienda se presenta al mercado por 246.500 € y destaca por su diseño moderno y su orientación pensada para aprovechar al máximo la luz natural.

Espacios amplios y perfectamente distribuidos, dispone de cuatro dormitorios, todos amplios y versátiles, capaces de adaptarse tanto a familias numerosas como a quienes necesitan despacho, sala de juegos o habitación de invitados.

El salón-comedor cuenta con un gran ventanal que llena la estancia de claridad y crea un ambiente perfecto para compartir momentos en familia. La cocina, independiente, permite integrar una zona de office, ofreciendo un espacio cómodo y funcional.

La vivienda incluye también dos baños completos, elegantes y pensados para el día a día.

Calidades de primera y confort durante todo el año, el edificio ha sido objeto de diversas mejoras, lo que se traduce en aislamiento térmico y acústico de última generación, sistemas eficientes y una experiencia de bienestar superior. Una vivienda preparada para ofrecer ahorro energético y comodidad en cualquier época del año.

Opcional: garaje y trastero en el mismo edificio.

Una propiedad exclusiva en una zona en crecimiento. Situado en un entorno residencial tranquilo y con servicios cercanos, este piso se convierte en una opción perfecta para quienes buscan calidad, espacio y una vida cómoda en Cáceres. Una oportunidad destacada en uno de los barrios con mayor proyección de la ciudad.

Tanto si buscas un hogar moderno y listo para entrar a vivir, como si tu prioridad es un piso amplio y luminoso con todas las comodidades, estos dos inmuebles destacan por sus características y ubicación estratégica. Cáceres ofrece calidad de vida, servicios cercanos y entornos tranquilos, y estas viviendas representan la oportunidad perfecta para aprovecharlo. No dejes pasar la ocasión de visitar estos pisos y descubrir el hogar que siempre has soñado en la ciudad.

