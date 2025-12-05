Cáceres refuerza la lucha contra la violencia de género con formación especializada para abogados de oficio

La capital cacereña dio inicio ayer a las Jornadas Formativas para Abogados y Abogadas de Violencia de Género. La sala Malinche del Complejo Cultural San Francisco acogió la apertura de este evento que organiza el Ilustre Colegio Provincial de la Abogacía de Cáceres (ICAC) y que culminará este viernes al mediodía.

Durante las sesiones, que tienen carácter habilitante para todos aquellos profesionales que quieran ejercer en el turno de asistencia a las víctimas, se puso de relieve la importancia de formar a los abogados en el ámbito jurídico y procesal, así como en el manejo de aspectos emocionales, dada la fragilidad que a menudo presentan las personas que buscan su apoyo.

Se abordaron temas como la violencia de género en delitos digitales, la atención a colectivos especialmente vulnerables y los problemas en el abordaje jurídico y terapéutico. Asimismo, se celebraron mesas redondas que incluyeron testimonios de algunas víctimas y protocolos de actuación, y donde se trataron asuntos como la sensibilización y actuación de la abogacía en casos de trata de mujeres como forma de violencia de género.

Cifras alarmantes

Las cifras hablan por sí solas. Según datos de la Junta de Extremadura, en lo que va de año 42 mujeres han sido asesinadas en España, sumando un total de 1.335 desde 2003, y continúa aumentando el número de causas tramitadas por los juzgados y tribunales.

Autoridades presentes en la jornada inaugural, en el Complejo Cultural San Francisco. / Jorge Valiente

En lo que respecta a la capital cacereña, actualmente hay 297 casos activos de violencia de género con seguimiento policial, de los cuales 287 afectan a mujeres. Así lo indicó la concejala de Servicios Sociales y gerente del Área de Salud de Cáceres, Encarna Solís, quien subrayó la importancia de esta formación “para que nos ayude a terminar con esta lacra” y quiso destacar los diferentes iniciativas, programas y ayudas que desde el ayuntamiento continúan impulsando.

Expertos y autoridades

La sesión inaugural estuvo presidida por Francisco Javier Moreno, fiscal superior de Extremadura; María del Ara Sánchez Vera, secretaria general de Igualdad y Conciliación de la Junta; Beatriz Arjona Rovira, directora general del Instituto de la Mujer de Extremadura; Carlos Alberto Montero Juanes, decano del ICAC; y Encarna Solís, concejala de Servicios Sociales y gerente del Área de Salud de Cáceres.

Además, el programa de este jueves contó con la participación de expertos en derecho, psicología y servicios sociales, quienes compartieron su experiencia y orientaron sobre las mejores prácticas en la asistencia legal a las víctimas.