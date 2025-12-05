Jornadas formativas
Cáceres refuerza la lucha contra la violencia de género con formación especializada para abogados de oficio
Especialistas en derecho, psicología y servicios sociales participan en las jornadas con el objetivo de mejorar la atención a las víctimas
La capital cacereña dio inicio ayer a las Jornadas Formativas para Abogados y Abogadas de Violencia de Género. La sala Malinche del Complejo Cultural San Francisco acogió la apertura de este evento que organiza el Ilustre Colegio Provincial de la Abogacía de Cáceres (ICAC) y que culminará este viernes al mediodía.
Durante las sesiones, que tienen carácter habilitante para todos aquellos profesionales que quieran ejercer en el turno de asistencia a las víctimas, se puso de relieve la importancia de formar a los abogados en el ámbito jurídico y procesal, así como en el manejo de aspectos emocionales, dada la fragilidad que a menudo presentan las personas que buscan su apoyo.
Se abordaron temas como la violencia de género en delitos digitales, la atención a colectivos especialmente vulnerables y los problemas en el abordaje jurídico y terapéutico. Asimismo, se celebraron mesas redondas que incluyeron testimonios de algunas víctimas y protocolos de actuación, y donde se trataron asuntos como la sensibilización y actuación de la abogacía en casos de trata de mujeres como forma de violencia de género.
Cifras alarmantes
Las cifras hablan por sí solas. Según datos de la Junta de Extremadura, en lo que va de año 42 mujeres han sido asesinadas en España, sumando un total de 1.335 desde 2003, y continúa aumentando el número de causas tramitadas por los juzgados y tribunales.
En lo que respecta a la capital cacereña, actualmente hay 297 casos activos de violencia de género con seguimiento policial, de los cuales 287 afectan a mujeres. Así lo indicó la concejala de Servicios Sociales y gerente del Área de Salud de Cáceres, Encarna Solís, quien subrayó la importancia de esta formación “para que nos ayude a terminar con esta lacra” y quiso destacar los diferentes iniciativas, programas y ayudas que desde el ayuntamiento continúan impulsando.
Expertos y autoridades
La sesión inaugural estuvo presidida por Francisco Javier Moreno, fiscal superior de Extremadura; María del Ara Sánchez Vera, secretaria general de Igualdad y Conciliación de la Junta; Beatriz Arjona Rovira, directora general del Instituto de la Mujer de Extremadura; Carlos Alberto Montero Juanes, decano del ICAC; y Encarna Solís, concejala de Servicios Sociales y gerente del Área de Salud de Cáceres.
Además, el programa de este jueves contó con la participación de expertos en derecho, psicología y servicios sociales, quienes compartieron su experiencia y orientaron sobre las mejores prácticas en la asistencia legal a las víctimas.
- Un herido con arma blanca en una multitudinaria pelea con más de 50 involucrados en Aldea Moret de Cáceres
- Atascos en Pintores y hasta fallos de cobertura: el encendido de Navidad de Cáceres rompe todos los pronósticos con un lleno histórico
- “Compartimos el mismo pan”: despedida a Antonio Ramiro Cortijo, un maestro de Cáceres que unió aulas y personas
- El nuevo local de copas de la parte antigua de Cáceres abre sus puertas por todo lo alto: no faltaron el jamón ibérico y los embutidos
- Una discusión por dinero, motivo por el que un hombre lleva 20 horas atrincherado en su casa en Cilleros (Cáceres)
- Una avería en una vivienda de San Blas provoca la pérdida de millones de litros de agua en Cáceres
- El Tribunal Supremo anula las condenas por prevaricación a cinco exalcaldes de pueblos del Valle del Jerte por los vertidos de cerezas
- Con palos, a patadas y a puñetazo limpio: las imágenes de la pelea con más de 50 implicados en Aldea Moret (Cáceres)