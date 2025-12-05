La Asociación Contra el Cáncer reconoce a sus más de 400 voluntarios en Cáceres en un encuentro que refuerza su papel clave en el apoyo oncológico

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Cáceres ha celebrado este jueves su VIII Encuentro Provincial del Voluntariado, una cita anual que reúne a quienes sostienen una de las redes de apoyo más importantes para pacientes con cáncer y sus familias. Coincidiendo con el Día Internacional de los Voluntarios, que se conmemora cada 5 de diciembre, la entidad ha congregado en el Hotel Barceló V Centenario a casi un centenar de participantes entre voluntarios, profesionales y representantes de sus órganos de gobierno.

En este encuentro se ha puesto en valor la labor de las más de 400 personas voluntarias con las que la AECC cuenta en la provincia, distribuidas en 27 localidades, entre ellas Cáceres, Plasencia, Coria, Navalmoral de la Mata, Trujillo, Jaraíz de la Vera, Valencia de Alcántara, Arroyo de la Luz o Hervás. Su implicación convierte a la organización en una de las redes solidarias más extendidas del territorio cacereño.

Imagen del encuentro. / Cedida a El Periódico

La jornada ha servido, además, como punto de encuentro y celebración. Grupos como LOCUACES y ZINKGULAR han dinamizado la mañana con actividades de baile, poesía y dinámicas de reflexión, con el objetivo de fortalecer el compromiso colectivo y ofrecer un espacio de convivencia entre quienes desempeñan esta labor esencial. Asimismo, se ha presentado al equipo profesional de la AECC en Cáceres y se ha rendido homenaje a los voluntarios que llevan más de cinco años colaborando con la entidad.

Una red esencial para pacientes y familias

El voluntariado de la AECC constituye un pilar fundamental en la atención a personas diagnosticadas de cáncer. Sus funciones abarcan desde el acompañamiento emocional, la información y la prevención, hasta la colaboración en campañas de sensibilización y actividades comunitarias. También existen modalidades específicas como el voluntariado por la ciencia, el de apoyo administrativo o el destinado a la obtención de recursos.

Cita en el Hotel Barceló. / Cedida a El Periódico

Todos los voluntarios reciben formación continua, una garantía de calidad para el servicio que ofrecen. Desde la organización subrayan que el único requisito previo es la motivación por ayudar, y destacan el retorno positivo que cada persona obtiene al formar parte de esta red solidaria.

Compromiso con la sociedad

La AECC, entidad de referencia en España desde hace 70 años, mantiene su objetivo de acompañar a pacientes y familias durante todo el proceso de la enfermedad, promover hábitos de vida saludables y financiar investigación oncológica de calidad. Durante 2024, la asociación atendió a más de 136.000 personas en todo el país.

En Cáceres, la organización recuerda que cualquier persona interesada en hacerse voluntaria puede informarse a través de su web, contactar con las sedes provinciales (Calle Lima en Cáceres y Sor Valentina Mirón en Plasencia), enviar un correo a caceres@contraelcancer.es o llamar al teléfono gratuito INFOCÁNCER 900 100 036, disponible las 24 horas del día.

El encuentro provincial concluyó con un mensaje compartido entre los asistentes: el voluntariado no solo acompaña, sino que transforma, y su labor constituye una pieza imprescindible en la lucha contra el cáncer en toda la provincia.