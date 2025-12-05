El Ayuntamiento de Cáceres pide un informe de las escaleras de Alzapiernas tras la grave lesión de un hombre de 79 años

El Gobierno local del Ayuntamiento de Cáceres ha solicitado un informe el técnico a la empresa encargada del mantenimiento de las escaleras de Alzapiernas tras la denuncia de un hombre de 79 años, que ha remitido un escrito al consistorio, asegurando que su mal funcionamiento le ha provocado una caída, que ha resultado en una grave lesión con rotura de clavícula.

Análisis completo

“Se ha solicitado a la empresa encargada del mantenimiento un informe sobre el funcionamiento de las escaleras, que emitirá un análisis completo de la situación sobre la infraestructura”, ha manifestado el portavoz del Gobierno local, Ángel Orgaz, este viernes.

“Tuvimos conocimiento primero por la Policía Local, que se personó en el lugar de los hechos y, posteriormente, por un escrito registrado” por la víctima. El informe “deberá dirimir si el funcionamiento de la escalera ha sido correcto y si se ha producido un anormal funcionamiento”, como relata el escrito del hombre afectado.

Asegura en su escrito que, de repente, las escaleras cambiaron de sentido (de subida a bajada) por lo que “ha perdido el equilibrio con resultado de una caída aparatosa”. El escrito lo ha remitido la hija del hombre accidentado, que relata que su padre sufrió también otras lesiones tras el fallo mecánico de la instalación, lo cual, “no es la primera vez que ocurre”.

Escaleras polémicas

La infraestructura de Alzapiernas, que se financió con fondos europeos durante la legislatura de Elena Nevado, no ha estado exenta de polémica desde su apertura.

De hecho, en abril de 2021, un ciudadano cacereño interpuso una demanda en los juzgados contra el Ayuntamiento de Cáceres, la Dirección General de Accesibilidad de la Junta de Extremadura y también contra la Consejería de Sanidad por "inactividad administrativa" a la hora de proponer soluciones a la falta de accesibilidad en las obras acometidas en el entorno de la calle Alzapiernas.