El Belén más 'catovi' se instala en el Palacio de la Isla de Cáceres

¿Se imaginan ver al Niño Jesús nacer en la plaza Mayor de Cáceres ante la Torre de Bujaco y el Arco de la Estrella?¿O ver a los Reyes Magos pasar por detrás de la muralla? Esto y más es lo que se puede observar en el Belén municipal, montado por el Ayuntamiento de Cáceres, en el Palacio de la Isla. Este viernes ha tenido lugar la inauguración en el emblemático edificio, con la presencia del alcalde, Rafa Mateos, y varios concejales de la Corporación municipal como Jorge Suárez, de Cultura y Educación; Ángel Orgaz, de Turismo; Jacobi Ceballos, de Participación Ciudadana; Soledad Carrasco, de Juventud y Festejos; o Tirso Leal, de Urbanismo y Patrimonio.

Además, el acto tuvo un toque bastante navideño gracias a la actuación del coro de mayores de la Universidad Popular, quienes no pararon de cantar unos villancicos que los concejales no dudaron en acompañar. Además, el Belén contó con la visita de niños de primero de primaria del colegio María Auxiliadora de Cáceres.

El Belén, de unos 30 metros cuadrados, representa la plaza Mayor de Cáceres, pudiendo verse algún soportal y emblemas como la Torre de Bujaco, el Arco de la Estrella y la muralla, la Torre de los Púlpitos o la Torre de la Hierba. Además, cuenta con un río y una representación de Fuente Concejo, otro emblema de la ciudad. Será visitable en el claustro del palacio hasta el 6 de enero de lunes a viernes con un horario de 8:30 a 15.00 y 16.30 a 20.00.

Colecciones

Uno de los creadores de este belén es Quini Vilá, técnico del Ayuntamiento y el encargado de esta tarea desde hace 15 años. Vilá cuenta que se ha tardado dos semanas en el montaje. En cuanto a los materiales, destacó que se utilizan muchos naturales. «El corcho y las plantas son todas naturales, y también se utiliza cartón».

En cuanto a la iluminación, añadió que «está compuesta por más de 100 puntos de luces LED». Las figuras pertenecen al Ayuntamiento, pero son provenientes de varias colecciones. A parte del misterio del nacimiento, se pueden ver animales, vecinos, los Reyes Magos o romanos. Estos últimos a lo largo de la muralla.

Imagen de los romanos del Belén. / Jorge Valiente

«Las figuritas son de distintas colecciones que hemos ido adquiriendo, y nosotros intentamos integrarlas todas», comenta. Es más, hay colecciones del año 1950, de 10 a 19 centímetros, y otras que se han ido adquiriendo después que son de alabastro. Ese es el caso de la escena del nacimiento. «La Virgen, el Niño Jesús, San José, el buey y la mula, el ángel, los pastores... son todas de alabastro y pintadas por la restauradora municipal. El Ayuntamiento las adquirió y ella las pintó».

El diseño y el maquetismo son dos factores muy reflexionados. «El tema del maquetismo lleva muchísimo trabajo. Se lleva trabajando en eso desde hace varios meses. El tema del diseño también hay que mirarlo bien, porque hay que pensar cómo montarlo en el espacio del que disponemos».

También aprovechó para ensalzar el escenario en el que se encuentra el Belén, el Palacio de la Isla, «un sitio muy emblemático y uno de las casas señoriales que existen en Cáceres. La presencia del Belén ensalza también el entorno».

Cultura del Belén en Cáceres

El Belén municipal es uno más de los muchos belenes que hay en la ciudad de Cáceres. Los amantes de esta tradición también pueden visitar el de la Fundación Tatiana en el Palacio de los Golfines de Abajo o el de la Diputación de Cáceres en el Palacio de Carvajal. Aunque basta con darse un paseo por la ciudad para ver que son muchos los lugares que exponen un Belén.

Pero, de todos modos, ninguno es tan 'catovi' como el del Palacio de la Isla. Por eso, el alcalde ha animado a todos los ciudadanos a visitar esta «obra que celebra la tradición y la creatividad, reflejando la riqueza cultural de Cáceres».