Tras el cierre de Superdroma y Droguería José Mari, las grandes cadenas concentran la venta de colonias de Reyes en Cáceres

Durante décadas, comprar el tradicional bote de colonia para Reyes en Cáceres tenía direcciones casi fijadas en la memoria colectiva: las tiendas de Superdroma y la droguería José Mari. Hoy, ambas forman parte del recuerdo. Aunque estos cierres no son nuevos -José Mari bajó la persiana hace ya tres años y Superdroma anunció la liquidación en agosto-, su ausencia se hace especialmente visible en estas fechas, cuando miles de cacereños buscan regalos de perfumería para la campaña navideña.

Las dos perfumerías que Superdroma mantenía en la ciudad, ubicadas en Antonio Hurtado 16 y Gil Cordero 19, lucen desde el verano carteles de “liquidación total por cierre”, con descuentos de hasta el 80%. El negocio, fundado en 1988 y con presencia regional en Badajoz, Don Benito, Villanueva de la Serena, Miajadas o Coria, se despide de la ciudad tras casi cuatro décadas de actividad comercial. Sus estanterías vaciándose han sido el último capítulo de una marca que formó parte del día a día de varias generaciones.

Droguería Perfumería José Mari. / Miguel Ángel Muñoz Rubio

Antes que Superdroma se marchara, en 2022 cerró la histórica Droguería-Perfumería José María, en la antigua calle Hermandad. Durante casi 40 años, su propietario, José María Monteserín, sostuvo un comercio de proximidad que combinaba productos de limpieza, jardinería, cosmética y perfumería. Tres años después, el local sigue vacío, reflejo de un fenómeno que se repite en distintas zonas de la ciudad: locales sin relevo, alquileres altos y sectores cada vez menos rentables.

Las grandes cadenas toman el relevo

Con ambos cierres ya consolidados, la campaña de Navidad se concentra ahora en las grandes cadenas de perfumería, presentes sobre todo en la avenida de España y en el centro comercial Ruta de la Plata, que absorben la mayor parte de la demanda de perfumes, cofres navideños y productos cosméticos.

La centralización de la oferta evidencia un cambio profundo en los hábitos de consumo. La compra de colonias, antes ligada a comercios de barrio, se ha desplazado hacia establecimientos de mayor volumen, con más surtido y políticas de descuentos constantes. A ello se suma la venta online, que ha reducido aún más el margen de supervivencia de los negocios tradicionales.

El cierre de Superdroma y la droguería de José María es solo una parte de un proceso más amplio en el comercio cacereño: dificultades para encontrar relevo generacional, alquileres que muchos comercios no pueden asumir y una competencia feroz de plataformas digitales. Cada cierre deja no solo un local vacío, sino un pequeño fragmento del tejido comercial de proximidad que durante décadas sostuvo la vida en los barrios.

Este diciembre, Cáceres vuelve a sus rituales navideños, pero con un mapa comercial distinto. Las grandes cadenas se han convertido en el destino casi obligado para comprar perfumes y colonias de Reyes. Una tradición que continúa, aunque en un escenario muy diferente al de hace apenas unos años.