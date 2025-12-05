Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Navidad cultural

Circo-teatro, arte gráfico y jóvenes han llenado de actividad el Museo Vostell Malpartida

El espacio ha programado el espectáculo familiar "Sueños" de Z Teatro y un taller de grabado en el atelier de Luis Rosado, con exposición final y encuentro con jóvenes

Museo Vostell de Malpartida.

Miguel Ángel Muñoz Rubio

Cáceres

El Museo Vostell Malpartida ha apostado por una programación navideña que combina circo-teatro, arte gráfico y actividades con jóvenes, en colaboración con la Asociación de Amigos del Museo Vostell Malpartida.

El domingo 14 de diciembre, a las 12:00 horas, el museo ha acogido "Sueños", un espectáculo familiar de circo-teatro creado por Javier Uriarte y su compañía Z Teatro, con entrada libre hasta completar aforo. La propuesta ha estado dirigida a públicos de todas las edades y ha combinado malabares, acrobacias y equilibrios con la fuerza expresiva del teatro y el clown.

El montaje ha girado en torno a las historias de Fusilli, un personaje tierno y soñador que recorre mundos interiores en busca de su hogar. Uriarte, director, actor y artista de circo, ha desarrollado una larga trayectoria profesional en disciplinas como el clown, el teatro físico, la manipulación de objetos o el trabajo corporal, y en 2003 ha fundado Z Teatro con la intención de unir diversas técnicas escénicas en propuestas accesibles.

Cartel de la actividad.

Por su parte, la Asociación de Amigos del Museo Vostell Malpartida ha organizado este sábado 6 de diciembre un taller de grabado en el atelier del artista Luis Rosado. La actividad ha ofrecido a las personas participantes la oportunidad de aprender técnicas de grabado y crear una obra de arte que, el día 14 de diciembre, se ha exhibido en las instalaciones del museo coincidiendo con la representación de "Sueños". Esta jornada ha incluido también una reunión con jóvenes.

Plazas

El taller ha contado con solo 12 plazas disponibles y la inscripción se ha realizado mediante correo electrónico a la dirección "amigosmuseovostell@gmail.com". Las actividades han sido organizadas por el Consorcio Museo Vostell Malpartida y la Asociación de Amigos del Museo Vostell Malpartida, con la colaboración del Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres y Cajalmendralejo.

Circo-teatro, arte gráfico y jóvenes han llenado de actividad el Museo Vostell Malpartida

