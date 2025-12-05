Cristofer Hurtado, creador de contenido: "Dejé mi trabajo para dedicarme al cien por cien a las redes sociales y colaboré con la Diputación de Cáceres"

Cristofer Hurtado suma ya más de una década dedicado a la creación de contenido para redes sociales. Comenzó en este ámbito a los 13 años, inicialmente centrado en la moda. Con el paso del tiempo, fue reinventándose y explorando nuevas líneas, primero habló sobre famosos y celebridades, después se enfocó en frases y reflexiones. Sin embargo, su verdadera evolución llegó cuando se independizó. Fue entonces cuando dio el salto definitivo hacia el contenido que hoy lo identifica: limpieza, vlogs de su día a día y rutinas que muestran una faceta más auténtica y cercana de su vida.

"Llevo un año y medio creando contenido sobre el hogar, esta pasión por la limpieza nació a raíz de independizarme. Fue entonces cuando empecé a interesarme realmente por todo lo relacionado con el orden, la organización, las tareas del hogar y la cocina. Ahora, además de compartir mis rutinas de limpieza, también preparo y publico muchas de las recetas que hago en mi día a día".

Vlogs de su día a día y colaboraciones

Lo que más solicitan sus seguidores son los vlogs de su día a día, ya que sienten curiosidad por su rutina y disfrutan viéndola. También suelen pedirle contenidos específicos relacionados con la limpieza, como limpiezas generales en 30 minutos para ver cuánto puede avanzar en ese tiempo, o retos de 5 minutos en los que debe organizar su hogar rápidamente. En cuanto a las colaboraciones, actualmente mantiene un contrato activo con Ecobel, empresa especializada en productos de limpieza ecológicos, a la que promociona regularmente. Además, recibe propuestas de colaboraciones más variadas, ampliando su presencia en distintos tipos de contenido. Hace unos días creó un vídeo para la Diputación de Cáceres, grabado en el Complejo Cultural de San Francisco, con motivo de la Semana Europea de los Residuos.

Público fiel

"Con el tipo de contenido que hago ahora, mi público son principalmente señoras mayores de 50 a quienes les gusta el mismo marujeo que a mí, la limpieza, la comida… Sí que es cierto que, comparado con otro tipo de contenido que he hecho antes, es un público mucho más fiel. Lo mejor de todo es que ellas se quedan, comentan, me dan nuevas ideas e incluso siguen mis consejos".

Vídeos con más de 30.000 reproducciones

Por último, Hurtado ha mencionado que es muy complicado hacerse un hueco en el mundo de las redes sociales. También considera que, al estar en Extremadura, se cuentan con muy pocos recursos para crear contenido. "He dejado mi trabajo para poder dedicarme al cien por cien a las redes sociales. Sabemos que es muy difícil ganarse la vida únicamente con esto, pero para mí, lo más complicado no es tanto el sueldo, sino que plataformas como TikTok o Instagram no siempre me proporcionen la visibilidad que espero. Me da mucha rabia, sobre todo porque he tenido épocas en las que mis vídeos han llegado a más de 30.000 personas. Aunque sé que forma parte del proceso, es difícil no sentirse frustrado".