Diputación de Cáceres y la Asociación de Trabajadores Autónomos de Extremadura buscan vías de colaboración para mejorar el trabajo autónomo en la provincia

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha recibido en su despacho a la presidenta de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Extremadura, ATA, Candelaria Carrera, que ha dado a conocer la labor que realiza la organización en las comunidades autónomas, la implantación que tienen en la provincia de Cáceres y el peso que tiene precisamente “porque somos la organización más representativa del colectivo del trabajo autónomo en nuestra región”, ha apuntado Carrera.

En el encuentro se ha hablado de las dificultades que tienen los autónomos y las autónomas extremeñas y también la posibilidad de llegar a acuerdos de colaboración en cuestiones estratégicas para el desarrollo del trabajo autónomo en la provincia de Cáceres.

Tanto el Presidente de la Diputación como la presidenta de ATA han acordado estudiar vías de colaboración público-privadoscomo eje prioritario “para poder hacer que la sociedad avance y que la economía mejore” han señalado.