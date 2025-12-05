Flamenco, música sinfónica y arte redescubierto para una tarde inolvidable en Cáceres

Una ciudad entregada a la música y al arte.

El Gran Teatro acoge el Festival Flamenco de las Minas de Aldea Moret

Cáceres vuelve a resonar a compás jondo este viernes a las 20.00 horas con la celebración del XXI Festival Flamenco de las Minas de Aldea Moret, que tendrá lugar en el Gran Teatro de Cáceres. El encuentro, ya consolidado como una cita imprescindible en el calendario cultural extremeño, se celebra en honor a Santa Bárbara, patrona de los mineros, con el propósito de rendir un sentido y merecido homenaje a los trabajadores y familias que levantaron el histórico poblado minero de Aldea Moret.

La edición de este año promete un espectáculo inolvidable, con la participación de reconocidas figuras del cante, baile y toque flamenco procedentes de las provincias de Cáceres y Badajoz. A ellos se sumará un artista de relevancia nacional, que aportará su maestría y presencia escénica para completar un cartel de primer nivel. También estará presente un cuadro de baile que enriquecerá la puesta en escena y la fuerza expresiva del festival.

Furriones y la Orquesta de Extremadura iluminan el Palacio de Congresos

Este viernes, a las 20.00 horas, el Palacio de Congresos de Cáceres será escenario de un concierto muy especial que unirá el talento del grupo Furriones con la Orquesta de Extremadura, en una producción procedente de Villanueva de la Serena.

De origen extremeño, Furriones se ha consolidado como una formación única gracias a su manera personal de reinterpretar grandes éxitos que forman parte de la banda sonora de varias generaciones. Su propuesta se caracteriza por una experiencia fresca e innovadora, así como por la pasión, complicidad y amistad que transmiten sobre el escenario. El concierto supone un nuevo salto artístico para el grupo, que se adentra con valentía en el terreno sinfónico de la mano de los arreglos del compositor Salvador Rojo y del inconfundible sonido de la Orquesta de Extremadura. Una fusión que promete una velada llena de emoción, fuerza musical y versiones reinventadas para disfrutar como nunca.

La Fundación Tatiana presenta un tesoro desconocido de su colección de dibujos

Este viernes 5 de diciembre, de 17.30 a 18.00 horas, el Palacio de los Golfines de Abajo acogerá una breve pero excepcional muestra gratuita dedicada a la colección de dibujos de la Fundación Tatiana, considerada un singular tesoro artístico recientemente redescubierto.

La exposición, comisariada por Anna Reuter, reúne cerca de 80 dibujos recopilados en el siglo XIX por Narciso de Salabert y Pinedo, antepasado de Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno. La mayoría de las obras pertenecen a maestros italianos, ingleses y franceses del primer tercio del siglo XIX, aunque también se incluyen piezas barrocas y sorprendentes hallazgos para la historia del dibujo español, como un diseño de la antigua Puerta de Alcalá o el primer retrato conocido de Isabel II como reina.