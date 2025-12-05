La fotógrafa de Cáceres Queca Campillo, protagonista en Tele 5 a raíz del polémico libro del rey emérito

‘El precio de’ fue la noche del miércoles éxito de audiencia en Tele 5 con una nueva entrega del programa presentado por Santi Acosta. Esta vez lo hizo en torno a la reciente publicación de ‘Reconciliación’, las memorias del emérito, Juan Carlos I. Junto con numerosas investigaciones, aportaciones de periodistas y testigos directos, desgranaron los detalles de esta publicación. Parte del programa se centró en la buena relación que mantuvo el rey con la fotógrafa cacereña Queca Campillo.

María Angélica Campillo, icónica fotógrafa cacereña y símbolo del fotoperiodismo español, falleció en mayo de 2015 en Cáceres a los 64 años como consecuencia de un cáncer con el que peleaba desde el 2012. Queca Campillo, como todos la conocían, había decidido ocho meses antes colgar la cámara y regresar a su ciudad natal para estar cerca de su familia, de sus hermanos, de su madre, de su única hija y de sus nietos.

Queca Campillo fue Premio Nacional de Periodismo en 1980 y autora del libro 20 años que cambiaron España, que repasa en imágenes momentos claves de la sociedad, la política española y la Familia Real. Licenciada en Filosofía y Letras, inició su carrera como fotógrafa de prensa en 1972, en El Correo de Zamora. Después, pasó al Pueblo de Castilla, (1973-1982) y más tarde a la revista Tiempo y el Grupo Zeta, donde destacó por sus coberturas de conflictos y de viajes oficiales de presidentes del Gobierno y la Familia Real. Deja un legado formado por millones de fotografías que son parte de la historia.

Su familia

Nacida el 28 de marzo de 1950 en Cáceres, era hija del procurador José María Campillo y de Antonia Álvarez (conocida en Cáceres como Nena Campillo). Queca era la tercera de siete hermanos.

Más allá del papel couché y de programas de televisión donde se cuentan las veleidades del emérito, lo cieto es que Queca Campillo fue un símbolo de la fotografía de este país, musa de la Transición de este país, que tuvo el privilegio de hacer fotografías en todos los debates constitucionales y conocer hasta el último renglón de la Constitución, que vivió el golpe de Estado, que ha vivido viajes impresionantes con los Reyes, que estuvo en poblados chabolistas...

Queca Campillo con el Rey. / El Periódico

En el programa de Santi Acosta rescataron declaraciones de Queca como que "he sido muy discreta y muy prudente. He ido a Zarzuela cantidad de veces" o "yo estaba trabajando en el diario Pueblo, me mandaron al Ritz y al salir, el Rey se acerca a mí, me da la mano y me dice "nunca te había visto trabajar" y me sonríe. Por la tarde recibo una llamada, era un señor y me dijo "¿a que no sabes quién soy?" Me di cuenta de que era el Rey y me quedé flipada". A lo que hay que sumar que "la reina siempre me puso problemas para trabajar".

Su tierra

Con esas palabras, el miércoles volvió a quedar claro que Queca Campillo fue una de esas personas con las que el rey Juan Carlos pudo contar de forma incondicional. Aunque ejerció como periodista, siempre supo guardar algunos de los grandes secretos del emérito. Incluso hizo de puente entre el padre de Felipe y la prensa cuando se trató de frenar alguna que otra información incómoda. No solo fue confidente. Queca también fue salvadora. Se llegó a decir que fue la encargada de parar la publicación de fotos del emérito sin ropa, según da cuenta la revista Lecturas.

Entretanto, Cáceres sigue recordando a una mujer que siempre presumió de cacereña, que defendió su tierra y que la eligió para quedarse en su adiós definitivo.