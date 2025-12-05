Fundación Atrio y CaixaBank impulsan la inclusión a través de la música en Cáceres

La Fundación Atrio, con el apoyo de la Fundación 'la Caixa' a través de CaixaBank, desarrolla un innovador programa de músicoterapia dirigido a personas con parálisis cerebral en la asociación Aspace Cáceres, fomentando su bienestar, desarrollo sensorial y emocional.

El proyecto combina música y terapia para estimular habilidades cognitivas, motoras y sociales de los participantes, creando un entorno de aprendizaje y disfrute único. Gracias a la colaboración de CaixaBank en el marco de su acción social, se ha podido fortalecer y ampliar esta iniciativa, asegurando que cada sesión tenga un impacto positivo y duradero.

Juan Luis Vidal, director territorial de CaixaBank en Extremadura y Castilla-La Mancha, ha visitado una de estas sesiones para conocer de primera mano el programa y su efecto en los participantes. Acompañado por los representantes de la Fundación Atrio y el director de Aspace Cáceres, pudo comprobar cómo la música se convierte en una herramienta de inclusión y desarrollo personal.

Este programa es un ejemplo de cómo la colaboración entre entidades sociales y financieras puede crear oportunidades reales para mejorar la calidad de vida de personas con diversidad funcional, demostrando que la música puede ser mucho más que entretenimiento: puede ser un vehículo de transformación y esperanza.