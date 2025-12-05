Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fundación Atrio y CaixaBank impulsan la inclusión a través de la música en Cáceres

El director territorial de la entidad financiera, Juan Luis Vidal, visitó una sesión del programa de musicoterapia en Aspace Cáceres, destacando su impacto positivo

El director territorial de Caixabank, acompañado por representantes de la Fundación Atrio y el director de Aspace Cáceres. / Cedida a El Periódico

Cáceres

La Fundación Atrio, con el apoyo de la Fundación 'la Caixa' a través de CaixaBank, desarrolla un innovador programa de músicoterapia dirigido a personas con parálisis cerebral en la asociación Aspace Cáceres, fomentando su bienestar, desarrollo sensorial y emocional.

El proyecto combina música y terapia para estimular habilidades cognitivas, motoras y sociales de los participantes, creando un entorno de aprendizaje y disfrute único. Gracias a la colaboración de CaixaBank en el marco de su acción social, se ha podido fortalecer y ampliar esta iniciativa, asegurando que cada sesión tenga un impacto positivo y duradero.

Juan Luis Vidal, director territorial de CaixaBank en Extremadura y Castilla-La Mancha, ha visitado una de estas sesiones para conocer de primera mano el programa y su efecto en los participantes. Acompañado por los representantes de la Fundación Atrio y el director de Aspace Cáceres, pudo comprobar cómo la música se convierte en una herramienta de inclusión y desarrollo personal.

Este programa es un ejemplo de cómo la colaboración entre entidades sociales y financieras puede crear oportunidades reales para mejorar la calidad de vida de personas con diversidad funcional, demostrando que la música puede ser mucho más que entretenimiento: puede ser un vehículo de transformación y esperanza.

