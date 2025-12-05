Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La respuesta del centro

El García Téllez defiende su labor como instituto de Cáceres

Tenemos que destacar los logros alcanzados recientemente por su alumnado de secundaria: Ganadores de la Olimpiada Autonómica de Caminos, Canales y Puertos y finalistas de la Olimpiada Estatal de Telecomunicaciones

Imagen aérea del IES Javier García Téllez.

Imagen aérea del IES Javier García Téllez. / E.P

Juan Francisco Payo Moralejo

Cáceres

El IES Javier García Téllez responde al artículo publicado sobre la situación del centro el pasado 26 de noviembre: "Alumnos del Instituto García Téllez de Cáceres: Los profesores tienen ganas de enseñar". La dirección del IES Javier García Téllez quiere aclarar diversos aspectos mencionados recientemente en este periódico y que, según afirma, no representan con fidelidad la realidad del instituto. En relación con las referencias a goteras y problemas en los talleres, el centro recuerda que existe un proyecto de reparación de cubiertas actualmente en fase de licitación, además de inversiones continuas en mantenimiento, equipamiento y material docente. A pesar de sus 40 años de historia que se cumplen este curso, subraya que las instalaciones se encuentran en buen estado gracias a estas actuaciones.

La Comunidad Educativa del Téllez, lamenta que el artículo se base en la opinión aislada de un estudiante, una visión parcial que no creemos que represente a los más de 400 alumnos de ESO ni a los más de 1.200 de ciclos formativos. Nuestro instituto forma parte de la Red Estatal de Centros de Excelencia y ofrece programas educativos de alta exigencia, como el British Council, presente solo en dos centros de Extremadura, que garantiza enseñanza bilingüe avanzada y competencias internacionales. Asimismo, tenemos que destacar los logros alcanzados recientemente por su alumnado de secundaria: Ganadores de la Olimpiada Autonómica de Caminos, Canales y Puertos y finalistas de la Olimpiada Estatal de Telecomunicaciones, así como un estudiante cursando actualmente 1.º de Bachillerato en Canadá con una beca de la Fundación Amancio Ortega, una de las cinco concedidas en toda la región, o el reciente segundo puesto de una alumna de 4º de ESO en el certamen autonómico de lectura en público.

El centro participa en todos los programas Innovated, además de iniciativas de convivencia y promoción de hábitos saludables, y fomenta la codocencia a través de proyectos como British Council, Conectados o PROA+. Su implicación en proyectos Erasmus+ refuerza también la formación internacional de su alumnado. Como máximo representante del centro, invito a los medios a contrastar cualquier información directamente con el instituto y a conocer de primera mano la calidad educativa, la excelencia académica y las instalaciones de un centro público que apuesta por la innovación, la inclusión y el éxito de su alumnado.

Y por supuesto, “Los profesores tienen ganas de enseñar” y los estudiantes de aprender.

Juan Francisco Payo Moralejo es director

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un herido con arma blanca en una multitudinaria pelea con más de 50 involucrados en Aldea Moret de Cáceres
  2. “Compartimos el mismo pan”: despedida a Antonio Ramiro Cortijo, un maestro de Cáceres que unió aulas y personas
  3. Atascos en Pintores y hasta fallos de cobertura: el encendido de Navidad de Cáceres rompe todos los pronósticos con un lleno histórico
  4. Una avería en una vivienda de San Blas provoca la pérdida de millones de litros de agua en Cáceres
  5. El nuevo local de copas de la parte antigua de Cáceres abre sus puertas por todo lo alto: no faltaron el jamón ibérico y los embutidos
  6. Una discusión por dinero, motivo por el que un hombre lleva 20 horas atrincherado en su casa en Cilleros (Cáceres)
  7. El Tribunal Supremo anula las condenas por prevaricación a cinco exalcaldes de pueblos del Valle del Jerte por los vertidos de cerezas
  8. Con palos, a patadas y a puñetazo limpio: las imágenes de la pelea con más de 50 implicados en Aldea Moret (Cáceres)

El García Téllez defiende su labor como instituto de Cáceres

El García Téllez defiende su labor como instituto de Cáceres

La revolución digital llega a los pueblos de Cáceres: miles de mayores aprenderán a usar el móvil, la banca online y hasta realidad virtual

Cristofer Hurtado, creador de contenido: "Dejé mi trabajo para dedicarme al cien por cien a las redes sociales y colaboré con la Diputación de Cáceres"

Cristofer Hurtado, creador de contenido: "Dejé mi trabajo para dedicarme al cien por cien a las redes sociales y colaboré con la Diputación de Cáceres"

Los vecinos de La Cañada salvan la Navidad instalando su propia decoración ante la falta de adornos por parte del Ayuntamiento de Cáceres

Nueva condena al ex alcalde de Trujillo: ocho meses sin carnet por conducir ebrio

Nueva condena al ex alcalde de Trujillo: ocho meses sin carnet por conducir ebrio

El Belén más 'catovi' se instala en el Palacio de la Isla de Cáceres

El Belén más 'catovi' se instala en el Palacio de la Isla de Cáceres

Fundación Atrio y CaixaBank impulsan la inclusión a través de la música en Cáceres

Vidas que sostienen: la huella humana del voluntariado en Cáceres

Vidas que sostienen: la huella humana del voluntariado en Cáceres
Tracking Pixel Contents