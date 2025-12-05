El García Téllez defiende su labor como instituto de Cáceres

El IES Javier García Téllez responde al artículo publicado sobre la situación del centro el pasado 26 de noviembre: "Alumnos del Instituto García Téllez de Cáceres: Los profesores tienen ganas de enseñar". La dirección del IES Javier García Téllez quiere aclarar diversos aspectos mencionados recientemente en este periódico y que, según afirma, no representan con fidelidad la realidad del instituto. En relación con las referencias a goteras y problemas en los talleres, el centro recuerda que existe un proyecto de reparación de cubiertas actualmente en fase de licitación, además de inversiones continuas en mantenimiento, equipamiento y material docente. A pesar de sus 40 años de historia que se cumplen este curso, subraya que las instalaciones se encuentran en buen estado gracias a estas actuaciones.

La Comunidad Educativa del Téllez, lamenta que el artículo se base en la opinión aislada de un estudiante, una visión parcial que no creemos que represente a los más de 400 alumnos de ESO ni a los más de 1.200 de ciclos formativos. Nuestro instituto forma parte de la Red Estatal de Centros de Excelencia y ofrece programas educativos de alta exigencia, como el British Council, presente solo en dos centros de Extremadura, que garantiza enseñanza bilingüe avanzada y competencias internacionales. Asimismo, tenemos que destacar los logros alcanzados recientemente por su alumnado de secundaria: Ganadores de la Olimpiada Autonómica de Caminos, Canales y Puertos y finalistas de la Olimpiada Estatal de Telecomunicaciones, así como un estudiante cursando actualmente 1.º de Bachillerato en Canadá con una beca de la Fundación Amancio Ortega, una de las cinco concedidas en toda la región, o el reciente segundo puesto de una alumna de 4º de ESO en el certamen autonómico de lectura en público.

El centro participa en todos los programas Innovated, además de iniciativas de convivencia y promoción de hábitos saludables, y fomenta la codocencia a través de proyectos como British Council, Conectados o PROA+. Su implicación en proyectos Erasmus+ refuerza también la formación internacional de su alumnado. Como máximo representante del centro, invito a los medios a contrastar cualquier información directamente con el instituto y a conocer de primera mano la calidad educativa, la excelencia académica y las instalaciones de un centro público que apuesta por la innovación, la inclusión y el éxito de su alumnado.

Y por supuesto, “Los profesores tienen ganas de enseñar” y los estudiantes de aprender.

Juan Francisco Payo Moralejo es director