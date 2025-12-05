Investigan a un joven en Cáceres por grabarse haciendo “caballitos” y derrapes en carretera abierta

Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al Puesto de Ahigal (Cáceres), han investigado a un joven, como supuesto autor de un delito contra la seguridad vial, tras difundirse en una red social vídeos en los que se le observa realizando maniobras temerarias con una motocicleta en vías abiertas al tráfico.

Los hechos tuvieron lugar los pasados meses de septiembre y noviembre, cuando los agentes tuvieron conocimiento de que un individuo circulaba por la localidad de Ahigal y por la zona de la presa del pantano de Gabriel y Galán (Guijo de Granadilla) realizando conducciones peligrosas.

En las imágenes difundidas en un grupo cerrado de Instagram, a las que han tenido acceso los agentes, se aprecia al investigado efectuando “caballitos” mientras adelantaba a otros vehículos, así como derrapes con la rueda trasera, conocidos como “quemar rueda”, conductas que comprometían gravemente la seguridad de los usuarios de la vía.

Delito

Inmediatamente se iniciaron diligencias de investigación para esclarecer los hechos, fruto de las cuales, la Guardia Civil ha logrado identificar al responsable de las maniobras, procediéndose a su investigación penal como supuesto autor de un delito contra la seguridad vial, por conducción temeraria.

Imagen del conductor temerario. / Cedida a El Periódico

Las diligencias instruidas han sido remitidas al Decanato de los Juzgados del Partido Judicial de Plasencia (Cáceres).

La Guardia Civil recuerda la especial gravedad de este tipo de comportamientos, que no solo ponen en riesgo la vida de quien los realiza, sino también la de conductores, peatones y otros usuarios de la vía que se ven expuestos de manera inesperada a maniobras imprevisibles y de alto riesgo. La carretera no es un espacio para realizar exhibiciones ni retos virales, y el uso irresponsable de las redes sociales puede amplificar conductas peligrosas que otros jóvenes podrían intentar imitar.

Por ello, la Guardia Civil insiste en la importancia de conducir de forma prudente, respetar las normas de circulación y evitar cualquier práctica que pueda distraer, desestabilizar o poner en peligro a terceros. Fomentar una movilidad segura es responsabilidad de todos, especialmente entre los más jóvenes, para quienes la motocicleta puede ser una herramienta de libertad, pero nunca un instrumento de riesgo.