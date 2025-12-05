Malpartida de Cáceres estalla en Navidad: casi 50 planes para vivir unas fiestas llenas de luz, música, tradición y un cotillón en la plaza

El Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres ha elaborado un programa con cerca de medio centenar de actividades para celebrar la Navidad, con iniciativas tradicionales, festivas, deportivas y culturales para todas las edades que llenarán de diversión unas fechas entrañables para todos.

La ‘Caravana de la Alegría’ y el encendido navideño servirá de pistoletazo de salida el próximo sábado, 6 de diciembre, de un programa que se extenderá hasta el Día de Reyes, aunque recoge también la celebración de la XXIV Media Maratón ‘Los Barruecos’ que tendrá lugar el 18 de enero.

Tradiciones como la llegada de Papá Noel a Malpartida de Cáceres el día 23 de diciembre, acompañado por los Moteros Aventureros y la recepción a los niños, los pasacalles navideños, el buzón real o la gran cabalgata de sus majestades Los Reyes Magos con la entrega de regalos a domicilio llenarán de ilusión un año más el municipio.

Fin de año

A ello se sumarán numerosas actividades festivas como la fiesta de cotillón en la Plaza Mayor, la fiesta de año juvenil en el Centro Joven o la ‘Pequenochevieja’, una de las numerosas actividades destinadas a los más pequeños que viven con mayor intensidad si cabe estos días y que también serán protagonistas de juegos interactivos, actividades solidarias, la visita del Cartero Real al Centro de Educación Infantil, un taller de cocina juvenil o Malpartilandia, con hinchables y atracciones, entre otras.

Malpartida en Navidad. / El Periódico

Durante estas semanas la cultura también será protagonista con recitales de villancicos, zambomba popular, conciertos, espectáculos teatrales y circenses, el pórtico de la Navidad, la presentación de la revista La Paz y exposiciones.

El deporte también tiene espacio en el programa navideño con el Trofeo Extremadura de Orientación, exhibición de escuelas municipales deportivas de gimnasia rítmica y patinaje, torneos de petanca, 3x3 fútbol basket infantil y senior, tenis de mesa, futbolín y billar, la ruta ciclista ‘Paseo en familia’ y la Media Maratón.

A ello se sumarán otras iniciativas como la celebración de la Misa Mayor y la Festividad del Niño de la Bola, el Concurso Neurona Express o los concursos populares de belenes, árboles de navidad y fachadas navideñas; y los profesionales de decoración navideña en empresas, entre otras, que completan un programa hecho para disfrute de todos.

El alcalde de Malpartida de Cáceres, Alfredo Aguilera, ha invitado a disfrutar de la Navidad malpartideña y de todo el contenido de este programa, que se ha elaborado con los niños como protagonistas principales que mantienen la ilusión y contagian a mayores, pero con iniciativas para todas las edades, para vecinos y visitantes que pasan estos días en la localidad y también con la mirada puesta en las empresas locales que tanto aportan al municipio.